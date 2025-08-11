Aamir Khan: ‘घर में नजरबंद किया, मोबाइल छीन लिया…’, भाई फैसल के इन झूठे आरोपों पर आमिर खान का बड़ा बयान

आपको बता दें कि फैसल खान ने पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में अपने भाई और सुपरस्टार आमिर खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि आमिर ने उनको एक साल तक अपने घर के एक कमरे में कैद करके रखा। कमरे के दरवाजे पर हमेशा बॉडीगार्ड्स तैनात रहते थे। उनको गलत दवाईयां दीं जाती थीं। उन्होंने ये भी बताया कि आमिर उनके साथ पागलों जैसे व्यवहार करते थे, वो उनको पागल कहते थे। परिवार के लोग उनको समाज के लिए खतरा बताते थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनसे उनका मोबाइल भी छीन लिया गया था और आमिर उनसे उनके सिग्नेट्री राइट्स भी छीनना चाह रहे थे। दरअसल, आमिर ने पूरी तरह से उनके ऊपर कंट्रोल बना लिया था। उन्होंने ये भी बताया कि अपने सिग्नेट्री राइट्स के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और वो केस भी जीत गए।