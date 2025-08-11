Aamir Khan: ‘घर में नजरबंद किया, मोबाइल छीन लिया…’, भाई फैसल के इन झूठे आरोपों पर आमिर खान का बड़ा बयान

Aamir Khan: हाल ही में पिंकविला को दिए इंटरव्यू के चलते फैसल खान चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं फैसल के इन विवादित बयानों के कारण आमिर खान भी सुर्ख़ियों में हैं। फैसल खान ने अपने इंटरव्यू में अपने परिवार और भाई आमिर पर गंभीर आरोप लगाते हुए चौंकाने वाले खुलासे किये थे। हालांकि, आमिर और उनके परिवार ने इस आरोपों को सिरे से नकार दिया है।
अब Faisal Khan के इन बयानों को सिरे से नकारते हुए Aamir Khan के परिवार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और इसे दुःखद बताया है। परिवार का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब फैसल ने इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं परिवार पर। फैसल ने कुछ घटनाओं को तोड़-मरोड़कर, मिर्च मसाला लगाकर बताया है।
आमिर खान द्वारा जारी किये गए स्टेटमंट में कहा गया,
'हम मीडिया से सहानुभूति का अनुरोध करते हैं! फैसल द्वारा अपनी मां जीनत ताहिर हुसैन, अपनी बहन निखत हेगड़े और अपने भाई आमिर के बारे में जिस तरह से अपमानजनक बातें की गई हैं, उससे हम बहुत दुखी हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब उन्होंने इन घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। इसलिए हमें अपने इरादे स्पष्ट और ये बताना जरूरी लगा कि हम परिवार के तौर पर एकजुट हैं। ये बताना जरूरी है कि फैसल से जुड़ा कोई भी फैसला कई डॉक्टरों से सलाह करने के बाद परिवार ने एकजुट होकर लिया है।'
इसके आगे परिवार की और से आये बयान में कहा गया, 'फैसल के लिए लिया गया हर फैसला हमेशा प्यार, करुणा और उसकी भावनात्मक और मानसिक भलाई पर आधारित रहा है। इसी कारण से हमने अपने परिवार के इस दर्दनाक और कठिन दौर के बारे में पब्लिकली बात ने करने का फैसला लिया है।" इसके साथ ही बयान में कहा गया, 'हम मीडिया से भी हमारे प्रति सहानभूति रखने और पारिवारिक मामले को अफवाह, भड़काऊ बयानबाजी और दुखी करने वाली गॉसिप में न बदलने का आग्रह करते हैं। परिवार के सदस्य- रीना दत्ता, जुनैद खान, इरा खान, फरहत दत्ता, राजीव दत्ता, किरण राव, संतोष हेगड़े, सहर हेगड़े, मंसूर खान, नुजहत खान, इमरान खान, टीना फोंसेका, जैन मैरी खान, पाब्लो खान।'
आपको बता दें कि फैसल खान ने पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में अपने भाई और सुपरस्टार आमिर खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि आमिर ने उनको एक साल तक अपने घर के एक कमरे में कैद करके रखा। कमरे के दरवाजे पर हमेशा बॉडीगार्ड्स तैनात रहते थे। उनको गलत दवाईयां दीं जाती थीं। उन्होंने ये भी बताया कि आमिर उनके साथ पागलों जैसे व्यवहार करते थे, वो उनको पागल कहते थे। परिवार के लोग उनको समाज के लिए खतरा बताते थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनसे उनका मोबाइल भी छीन लिया गया था और आमिर उनसे उनके सिग्नेट्री राइट्स भी छीनना चाह रहे थे। दरअसल, आमिर ने पूरी तरह से उनके ऊपर कंट्रोल बना लिया था। उन्होंने ये भी बताया कि अपने सिग्नेट्री राइट्स के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और वो केस भी जीत गए।