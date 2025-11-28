धर्मेंद्र ने निधन से पहले देखी थी बेटे सनी की ये फिल्म, जो अभी तक है पर्दे से दूर, आमिर खान ने किया खुलासा

आमिर खान और धर्मेंद्र (सोर्स: X @filmfare)
Aamir Khan: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की मौत से फिल्म इंडस्ट्री में दुख की लहर है। कल यानी 27 नवंबर को मुंबई में प्रेयर मीट का आयोजन किया गया था। इसमें पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा और सभी ने मिलकर भारतीय सिनेमा के इस महान कलाकार की विरासत को याद किया। ऐसे में खबर है कि 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आमिर खान ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी और उनके साथ की प्यारी यादें भी शेयर कीं है।
अमिर खान ने बातचीत के दौरान बताया कि धर्मेंद्र जी ने अपने निधन से पहले सनी देओल की फिल्म 'लाहौर 1947' देखी थी और वो ये बता रहे थे, 'मैं बहुत खुश हूं।' अमिर खान ने ये भी बताया कि ये उनकी पसंदीदा स्क्रिप्ट में से एक थी। बता दें, 'लाहौर 1947' को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है और राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। ये असगर वजाहत के फेमस ड्रामा पर बेस्ड है।
आमिर खान 56वें IFFI में बताया, "मैं खुशकिस्मत हूं कि उनके निधन से पहले मुझे उनके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला। असल में फिल्म 'लाहौर 1947', जो फिल्म हमने सनी के साथ बनाई है, मुझे उन्हें फिल्म दिखाने का अच्छा मौका मिला।" उन्होंने आगे कहा, "बेशक, ये अभी रिलीज नहीं हुई है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उन्हें फिल्म देखने को मिली। क्योंकि ये उनकी पसंदीदा स्क्रिप्ट में से एक थी।" इसी बातचीत में आमिर ने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट को मिस करने के बारे में कहा , "आज असल में, मैं बॉम्बे में नहीं हूं, लेकिन आज उनकी प्रेयर मीट है। मैं इसे मिस कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनके बहुत करीब था। दरअसल, पिछले एक साल में, मैं उनसे लगभग 7-8 बार मिला हूं। क्योंकि मुझे उनकी कंपनी बहुत पसंद थी इसलिए मैं उनके पास हमेशा जाया करता था।"
इसके साथ ही उन्होंने आगे उस समय को याद किया जब वो अपने बेटे आजाद को धर्मेंद्र से मिलवाने ले गए थे। इस पर आमिर आगे ने कहा, "एक दिन मैं आजाद को अपने साथ ले गया, बेटा। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम किसी से मिलो, आजाद मेरे साथ आया और हमने उसके साथ कुछ घंटे बिताए, ये सच में बहुत बढ़िया था। तुम्हें पता है, धरमजी ना सिर्फ एक बहुत अच्छे एक्टर थे बल्कि वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे।"
