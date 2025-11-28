धर्मेंद्र ने निधन से पहले देखी थी बेटे सनी की ये फिल्म, जो अभी तक है पर्दे से दूर, आमिर खान ने किया खुलासा

आमिर खान 56वें ​​IFFI में बताया, "मैं खुशकिस्मत हूं कि उनके निधन से पहले मुझे उनके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला। असल में फिल्म 'लाहौर 1947', जो फिल्म हमने सनी के साथ बनाई है, मुझे उन्हें फिल्म दिखाने का अच्छा मौका मिला।" उन्होंने आगे कहा, "बेशक, ये अभी रिलीज नहीं हुई है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उन्हें फिल्म देखने को मिली। क्योंकि ये उनकी पसंदीदा स्क्रिप्ट में से एक थी।" इसी बातचीत में आमिर ने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट को मिस करने के बारे में कहा , "आज असल में, मैं बॉम्बे में नहीं हूं, लेकिन आज उनकी प्रेयर मीट है। मैं इसे मिस कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनके बहुत करीब था। दरअसल, पिछले एक साल में, मैं उनसे लगभग 7-8 बार मिला हूं। क्योंकि मुझे उनकी कंपनी बहुत पसंद थी इसलिए मैं उनके पास हमेशा जाया करता था।"