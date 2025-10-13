Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

बिहार की मिट्टी से आया ये एक्टर, 275 फिल्में देकर बना था हिंदी सिनेमा का पहला किंग

DaDa Muni Of Cinema: बिहार की मिट्टी से आया ये एक्टर, जिसने अपनी मेहनत और कला के बल पर हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई, वो कोई और नहीं सिनेमा के दादा मुनि हैं, इन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही दर्शकों का दिल जीत लिया और जल्द ही अपने अभिनय के जरिए हिंदी सिनेमा का पहला किंग बने…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 13, 2025

हिंदी सिनेमा के पहले किंग (सोर्स: X)

हिंदी सिनेमा के पहले किंग (सोर्स: X)

Dada Muni of Cinema: बॉलीवुड की दुनिया में एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपनी कला के बल पर कदम जमाए हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने छोटे शहरों से शुरुआत कर देश-दुनिया के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई है। बता दें कि ऐसे ही एक महान अभिनेता थे अशोक कुमार, जिनका जन्म बिहार के भागलपुर जिले में 13 अक्टूबर आज 1911 को हुआ था। उनका असली नाम कुमुद लाल गांगुली था, जो एक बंगाली हिंदू परिवार से रिश्ता रखते थे।

275 फिल्में देकर बना था हिंदी सिनेमा का पहला किंग

अशोक कुमार का परिवार शुरू में चाहते थे कि वो वकालत की राह पर चलें, क्योंकि पिता एक फेमस वकील थे। लेकिन कला और अभिनय के प्रति उनके मन में एक अलग ही जुनून था। उन्होंने अपने जीवन में इस सपने को साकार करने का फैसला किया, और धीरे-धीरे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार बन गए। साथ ही 1934 में अपने सफर की शुरुआत करने वाले अशोक कुमार ने करीब 63 सालों तक फिल्मी दुनिया में योगदान दिया। उनके अभिनय में ऐसा जादू था कि फैंस उन्हें प्यार से 'सिनेमा का दादा' कहने लगे।

हिंदी सिनेमा

बता दें कि उनकी फिल्में कई इतिहास दर्ज कर चुकी हैं, जिनमें 'किस्मत' (1943) है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी रिलीज थी जिसने उस दौर में बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ रुपये का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अशोक कुमार ने अपने करियर में 275 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें 'जन्मभूमि', 'सावित्री', 'बंधन', 'महल', 'खिलाड़ी', 'अफसाना', 'कानून', 'सितारों से आगे' और 'धर्म पुत्र' जैसी हिट फिल्में शामिल हैं।

दरअसल, हर फिल्म में उनका होना फैंस में हमेशा चर्चा का विषय रहा। हालांकि, अशोक कुमार ने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया और अपने मेहनत से वो फिल्मी दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाया। उनकी कहानी आज भी युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके कार्यकाल में सिनेमा ने नए आयाम छुए, और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज उनकी 114वीं जयंती के मौके पर भारत के टीवी और सिनेमाई जगत ने उन्हें नमन किया है। वो ना केवल एक अभिनेता, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक महान प्रतीक भी हैं। उनके अलग-अलग किरदार आज भी हर फैंस के दिलों में जिंदा हैं।

ये भी पढ़ें

वेश्यावृत्ति रैकेट का होगा पर्दाफाश! इसमें राक्षस नहीं, बाज है हीरो, हर सीन में मिलेगा एक्शन और सस्पेंस
बॉलीवुड
वेश्यावृत्ति रैकेट का होगा पर्दाफाश, इसमें राक्षस नहीं, बाज है हीरो, हर सीन में मिलेगा एक्शन और सस्पेंस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

13 Oct 2025 06:08 pm

Published on:

13 Oct 2025 06:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बिहार की मिट्टी से आया ये एक्टर, 275 फिल्में देकर बना था हिंदी सिनेमा का पहला किंग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

99% लोग नहीं जानते होंगे संजय दत्त की ये बात, एक्ट्रेस के छुने और थप्पड़ से जुड़ा है मामला

Sanjay Dutt-Tanuja
बॉलीवुड

वेश्यावृत्ति रैकेट का होगा पर्दाफाश! इसमें राक्षस नहीं, बाज है हीरो, हर सीन में मिलेगा एक्शन और सस्पेंस

वेश्यावृत्ति रैकेट का होगा पर्दाफाश, इसमें राक्षस नहीं, बाज है हीरो, हर सीन में मिलेगा एक्शन और सस्पेंस
बॉलीवुड

अक्षय कुमार के बेटे ने शेफाली शाह का छुपकर बनाया था वीडियो, सच्चाई आई सामने

Shefali Shah- Aarav
बॉलीवुड

‘मैं पागल हूं क्या जो…’, एक्टर शौरभ शुक्ला से अमरीश पुरी ने गुस्से में क्यों कही थी ये बात

Amrish Puri entourage
मनोरंजन

Jimmy shergill father Dies: फेमस एक्टर के पिता का निधन, परिवार में पसरा मातम

Jimmy shergill father Satyajit Singh Shergill Dies
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.