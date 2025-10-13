बिहार की मिट्टी से आया ये एक्टर, 275 फिल्में देकर बना था हिंदी सिनेमा का पहला किंग

दरअसल, हर फिल्म में उनका होना फैंस में हमेशा चर्चा का विषय रहा। हालांकि, अशोक कुमार ने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया और अपने मेहनत से वो फिल्मी दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाया। उनकी कहानी आज भी युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके कार्यकाल में सिनेमा ने नए आयाम छुए, और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज उनकी 114वीं जयंती के मौके पर भारत के टीवी और सिनेमाई जगत ने उन्हें नमन किया है। वो ना केवल एक अभिनेता, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक महान प्रतीक भी हैं। उनके अलग-अलग किरदार आज भी हर फैंस के दिलों में जिंदा हैं।