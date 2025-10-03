Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

2 शादियां, दर्द और तानों का सफर, जानें इस एक्ट्रेस की टूटी हुई लव लाइफ और संघर्ष की कहानी

Actress Shweta Tiwari: फिल्मी दुनिया में सफलता की बुलंदियों को छूने वाली कई अभिनेत्रियों की निजी जिंदगी हमेशा खुशहाल नहीं होती। ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारें में आज हम आपको बताने वाले है, जिन्होंने पर्दे पर तो 2-2 शादियां की, लेकिन असल जिंदगी में भी उन्हें 2 बार दुल्हन बनने के बाद रिश्तों के टूटने का दर्द सहना पड़ा…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 03, 2025

2 शादियां, दर्द और तानों का सफर, देखें इस एक्ट्रेस की टूटी हुई लव लाइफ की दर्दनाक कहानी

Shweta Tiwari (सोर्स: X)

Actress Shweta Tiwari: टीवी की दुनिया में सफलता की बुलंदियों को छूने वाली कई अभिनेत्रियों की निजी जिंदगी हमेशा खुशहाल नहीं होती। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं श्वेता तिवारी, जिन्होंने पर्दे पर तो 2-2 शादियां की, लेकिन असल जिंदगी में भी उन्हें 2 बार दुल्हन बनने के बाद रिश्तों के टूटने का दर्द सहना पड़ा। श्वेता की लव लाइफ इतनी उतार-चढ़ाव भरी रही है कि उन्हें नेशनल टीवी पर भी लोगों के ताने सुनने पड़े।

बता दें कि श्वेता तिवारी को पहचान टीवी शो 'कसौटी जिंदगी की' से मिली, लेकिन शायद ही उन्हें अंदाजा था कि असल जिंदगी में भी उनका हर रिश्ता कसौटी पर खरा उतरेगा।

इस एक्ट्रेस की टूटी हुई लव लाइफ की दर्दनाक कहानी

दरअसल, श्वेता ने 1998 में कम उम्र में एक्टर राजा चौधरी से शादी कर ली। दोनों ने साथ काम किया और उनकी एक बेटी, पलक तिवारी भी हुई। लेकिन ये रिश्ता टिक नहीं पाया और दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ती गई। श्वेता ने राजा पर गंभीर आरोप लगाए और उनका तलाक आसान नहीं था। एलिमनी मांगने की बजाय, श्वेता ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए राजा को मोटी रकम चुकाई। बिग बॉस के घर में आने पर, लोगों ने श्वेता पर कई आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया।

श्वेता तिवारी(सोर्स: X)

इसके बाद 2013 में, श्वेता ने अभिनव कोहली से शादी करके एक बार फिर प्यार की तलाश की। लेकिन ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। इतिहास फिर दोहराया गया। अभिनव और श्वेता की बिल्कुल नहीं बनी। एक बेटा होने के बाद दोनों अलग हो गए और अभिनव ने श्वेता को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

2 शादियां, दर्द और तानों का सफर

बता दें कि श्वेता तिवारी ने कभी अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए शेरनी की तरह लड़ीं हैं। बिना किसी सहारे के, उन्होंने अपने दम पर दोनों बच्चों की बेहतरीन परवरिश की है। अब श्वेता की बेटी 24 साल की हो चुकी हैं, फिर भी श्वेता का नाम किसी न किसी एक्टर से जोड़ दिया जाता है।

हालांकि, सभी अफवाहों को खारिज करते हुए श्वेता खुद को सिंगल ही बताती हैं। श्वेता तिवारी की कहानी दर्दनाक जरूर है, लेकिन ये उनकी हिम्मत और हौसले की मिसाल भी है।

Published on:

03 Oct 2025 02:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 2 शादियां, दर्द और तानों का सफर, जानें इस एक्ट्रेस की टूटी हुई लव लाइफ और संघर्ष की कहानी

