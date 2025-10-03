2 शादियां, दर्द और तानों का सफर, जानें इस एक्ट्रेस की टूटी हुई लव लाइफ और संघर्ष की कहानी

दरअसल, श्वेता ने 1998 में कम उम्र में एक्टर राजा चौधरी से शादी कर ली। दोनों ने साथ काम किया और उनकी एक बेटी, पलक तिवारी भी हुई। लेकिन ये रिश्ता टिक नहीं पाया और दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ती गई। श्वेता ने राजा पर गंभीर आरोप लगाए और उनका तलाक आसान नहीं था। एलिमनी मांगने की बजाय, श्वेता ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए राजा को मोटी रकम चुकाई। बिग बॉस के घर में आने पर, लोगों ने श्वेता पर कई आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया।