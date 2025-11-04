अभिनेत्री जिन्हें 17 साल की उम्र में मिला था ‘फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड’, डायरेक्टर संग भागकर की थी शादी

उनकी दोस्त पूनम ढिल्लों ने उनसे कहा कि एकमात्र रास्ता भाग जाना है। इसलिए अपने जीजा शक्ति कपूर और पूनम की मदद से, उन्होंने सब कुछ प्लान किया।' जावेरी ने उस पल को याद करते हुए आगे बताया कि 'पद्मिनी के भागने से 3 दिन पहले, मैंने उससे जुहू के अशोका अपार्टमेंट्स में उसके घर पर मिलने का इंतजाम किया था। लेकिन प्लान पहले से ही बन चुका था। जब मैं बिल्डिंग पहुंचा, तो वॉचमैन को ये भी नहीं पता था कि वो पहले ही जा चुकी हैं। पद्मिनी अपने घर के पीछे की दीवार फांदकर भाग गई थीं।'