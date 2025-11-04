अभिनेत्री जिन्हें 17 साल की उम्र में मिला था ‘फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड’, डायरेक्टर संग भागकर की थी शादी

पद्मिनी कोल्हापुरे (सोर्स: X @mangeshkarlata)
Padmini Kolhapure: 90 के दशक की एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे और फिल्म प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा, जिन्हें टुटू शर्मा के नाम से जाना जाता है, की लव स्टोरी 1980 के दशक के बॉलीवुड की सबसे फेमस प्रेम कहानियों में से एक है। दरअसल, पद्मिनी ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर 1986 में घर से भाग कर शादी की थी क्योंकि उनका परिवार रूढ़िवादी महाराष्ट्रीयन से अलग समुदाय के कारण इस शादी के खिलाफ था।
पद्मिनी की मुलाकात टुटू शर्मा से फिल्म 'ऐसा प्यार कहां' (1986) की शूटिंग के समय से हुई थी, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया था। सेट पर उनकी केमिस्ट्री जल्द ही प्यार में बदल गई। इसके बाद उनका परिवार, जो पारंपरिक मूल्यों में विश्वास करता था, अपनी कम्युनिटी से बाहर लव मैरिज के खिलाफ था।
उस समय, एक्ट्रेस को अपनी बहन शिवांगी कपूर और जीजा शक्ति कपूर का साथ मिला। एक्ट्रेस की बहन और जीजा उनके साथ खड़े रहे। इसके बाद पूनम ढिल्लों, जो उस समय पद्मिनी की सबसे करीबी दोस्त थीं (और आज भी हैं) पद्मिनी की बहुत मदद की। सीनियर राइटर और फिल्म इतिहासकार हनीफ जावेरी ने हाल ही में बॉलीवुड के अनसुने किस्से को फिर से याद किया। इस घटना के बारे में बात करते हुए, उन्होंने खुलासा किया कि पूनम ढिल्लों और शक्ति कपूर ने पद्मिनी के भागने में मेन रोल निभाया था।
इस पर उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त से बात करते हुए, जावेरी ने कहा, 'प्रदीप शर्मा 'ऐसा प्यार कहां' नाम की एक फिल्म बना रहे थे, जिसके दौरान उन्हें अपनी हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरे से प्यार हो गया। परेशानी ये थी कि पद्मिनी एक बहुत ही पारंपरिक महाराष्ट्रीयन परिवार से थीं, जबकि टुटू शर्मा जयपुर के थे। जिस वजह से उनके माता-पिता अलग समुदाय के कारण इस शादी के सख्त खिलाफ थे।' उन्होंने आगे कहा, 'पद्मिनी अपने माता-पिता की बहुत इज्जत करती थीं, लेकिन वो बेबस थीं।
उनकी दोस्त पूनम ढिल्लों ने उनसे कहा कि एकमात्र रास्ता भाग जाना है। इसलिए अपने जीजा शक्ति कपूर और पूनम की मदद से, उन्होंने सब कुछ प्लान किया।' जावेरी ने उस पल को याद करते हुए आगे बताया कि 'पद्मिनी के भागने से 3 दिन पहले, मैंने उससे जुहू के अशोका अपार्टमेंट्स में उसके घर पर मिलने का इंतजाम किया था। लेकिन प्लान पहले से ही बन चुका था। जब मैं बिल्डिंग पहुंचा, तो वॉचमैन को ये भी नहीं पता था कि वो पहले ही जा चुकी हैं। पद्मिनी अपने घर के पीछे की दीवार फांदकर भाग गई थीं।'
अचानक भाग जाने से 'ऐसा प्यार कहां' की शूटिंग का शेड्यूल बिगड़ गया, क्योंकि पद्मिनी के सीन दोबारा शूट करने पड़े, क्योंकि कुछ समय के लिए उनकी लाइफ में अफरा-तफरी मच गई थी। लेकिन आखिरकार, उनके माता-पिता ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया।
