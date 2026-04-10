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Aditya Dhar Networth: धुरंधर फ्रेंचाइजी 2000 करोड़ की लेकिन आदित्य धर की संपत्ति कितनी? नेटवर्थ में बड़े सितारों को भी मात देता है कपल

Aditya Dhar Networth: फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 की जबरदस्त सफलता के बाद आदित्य धर की नेटवर्थ को लेकर चर्चाएं इन दिनों जोरों पर हैं। निर्देशक की नेटवर्थ क्या है, ये काफी लोग जानना चाहते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 10, 2026

Aditya Dhar Networth

Aditya Dhar Networth (सोर्स- @adityadharfilms)

Aditya Dhar Networth: बॉलीवुड में इन दिनों निर्देशक आदित्य धर का नाम तेजी से सफलता की नई कहानी लिख रहा है। लगातार दो फिल्मों धुरंधर और फिर 'धुरंधर 2' के 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने के बाद आदित्य धर इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद निर्देशकों में गिने जाने लगे हैं। उनकी फिल्मों की सफलता ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए, बल्कि उनकी निजी संपत्ति और स्टारडम को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।

कश्मीरी पंडित परिवार से आते हैं आदित्य धर (Aditya Dhar Networth)

दिल्ली के कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखने वाले आदित्य धर ने अपने करियर की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक धीमी गति से की थी, लेकिन उनकी पहली निर्देशित फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' ने उन्हें रातों-रात पहचान दिला दी। इसके बाद उन्होंने कहानी आधारित सिनेमा पर लगातार काम किया और निर्माता के तौर पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उनकी पत्नी और अभिनेत्री यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी सक्रिय भूमिका देखने को मिली।

100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मजबूत साम्राज्य

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आदित्य धर और यामी गौतम की संयुक्त संपत्ति 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है। दोनों ने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक शानदार और सुकून भरा अपार्टमेंट खरीदा है, जहां वो अपने बेटे वेदविद के साथ रहते हैं। यह घर आधुनिक सुविधाओं और सादगी भरे इंटीरियर का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है।

इसके अलावा इस स्टार कपल के पास चंडीगढ़ में एक डुप्लेक्स प्रॉपर्टी भी है, जिसे उन्होंने कुछ साल पहले खरीदा था। वहीं हिमाचल प्रदेश के गोहर में फैली 25 एकड़ की एक विरासत संपत्ति भी उनके पास है, जहां उन्होंने अपनी शादी रचाई थी। यह संपत्ति उनके निजी जीवन की खास यादों से जुड़ी हुई है।

लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन (Aditya Dhar Networth)

आदित्य धर और यामी गौतम का कार कलेक्शन भी किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं है। उनके गैराज में BMW X7 जैसी प्रीमियम एसयूवी शामिल है, जिसकी कीमत करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है। इसके अलावा Audi Q7 और Audi A4 जैसी लग्जरी कारें भी उनके पास मौजूद हैं, जो उनके शानदार लाइफस्टाइल को दर्शाती हैं।

प्रोडक्शन हाउस से भी बढ़ी पहचान

आदित्य धर ने अपने भाई लोकेश धर के साथ मिलकर B62 स्टूडियोज नाम का प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया है। इस बैनर के जरिए उन्होंने कश्मीर से जुड़े सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित फिल्मों को आगे बढ़ाया। उनकी फिल्मों में अक्सर सांस्कृतिक संवेदनशीलता और देश से जुड़ी कहानियों की झलक देखने को मिलती है।

आने वाली फिल्मों को लेकर बढ़ी उत्सुकता

‘धुरंधर’ फ्रेंचाइज की सफलता के बाद आदित्य धर अब अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में जुटे हैं। खबरों के मुताबिक, उनके पास तीन बड़े आइडिया हैं, जिनमें 'द इममोर्टल अश्वथामा' की वापसी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्या के शासनकाल पर आधारित ऐतिहासिक फिल्म और एक स्पोर्ट्स ड्रामा शामिल है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि वह सबसे पहले किस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे।

फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि आदित्य धर ने अपनी मेहनत और दमदार फिल्मों के दम पर बॉलीवुड में एक मजबूत पहचान बना ली है और आने वाले समय में उनका यह सफर और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है

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Updated on:

10 Apr 2026 05:36 pm

Published on:

10 Apr 2026 05:35 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Aditya Dhar Networth: धुरंधर फ्रेंचाइजी 2000 करोड़ की लेकिन आदित्य धर की संपत्ति कितनी? नेटवर्थ में बड़े सितारों को भी मात देता है कपल

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