Aditya Dhar Networth: धुरंधर फ्रेंचाइजी 2000 करोड़ की लेकिन आदित्य धर की संपत्ति कितनी? नेटवर्थ में बड़े सितारों को भी मात देता है कपल

दिल्ली के कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखने वाले आदित्य धर ने अपने करियर की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक धीमी गति से की थी, लेकिन उनकी पहली निर्देशित फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' ने उन्हें रातों-रात पहचान दिला दी। इसके बाद उन्होंने कहानी आधारित सिनेमा पर लगातार काम किया और निर्माता के तौर पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उनकी पत्नी और अभिनेत्री यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी सक्रिय भूमिका देखने को मिली।