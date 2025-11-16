‘अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…’ 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर

जय और वीरु की जोड़ी (सोर्स: X @t2telegraph)
Sholay The Final Cut 4k Restored Version: फिल्मी दुनिया के सीनियर स्टार्स अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी जय-वीरु के तौर पर एक बार फिर बड़े पर्दे पर आने को तैयार है। जी हां, 50 साल बाद भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म 'शोले' (1975) एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है और इस बार इसकी वजह है, फिल्म का वो असली अंत है, जिसे फैंस ने कभी पर्दे पर देखा ही नहीं।
दरअसल, निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे कि क्रूर गब्बर सिंह (अमजद खान) को उसके अपराधों की सजा ठाकुर बलदेव सिंह अपने हाथों से दें, लेकिन उस समय के डिस्ट्रीब्यूटर्स के दबाव के चलते क्लाइमैक्स बदलकर गब्बर को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। अब, 50 साल बाद एक बार फिर फैंस को आखिरकार फिल्म का वो पहले से शूट किया गया क्लाइमैक्स देखने का मौका मिलेगा। जिसका सभी को इंतजार था।
फिल्म में ठाकुर बलदेव सिंह के हाथ नहीं थे। जी हां, इसीलिए वो अब गब्बर को अपने पैरों तले कुचलकर मारने वाले है। बता दें, आइकॉनिक फिल्म 'शोले' 1975 की यादों को एक बार फिर से ताजा करने वाला है। शोले - द फाइनल कट का मोस्ट अवेटेड फिल्म 4K वर्जन में आखिरकार 12 दिसंबर, 2025 को, ये फिल्म देशभर में 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है।
इतना ही नहीं, इस रिलीज को और भी यादगार बनाने वाली बात ये है कि फैंस को पहली बार फिल्म का अंत पर्दे पर देखने को मिलने वाला है। जिसे 1975 में रिलीज होने से पहले भारत में आपातकाल के दौरान सेंसरशिप के कारण बदल दिया गया था। अब शोले के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने 'शोले' का 4K रीस्टोरेशन एक लंबे प्रोसेस के बाद पूरा किया है। जिसे अब तक सबसे बड़ी थिएट्रिकल रिलीज मानी जा रही है।
फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने ऑफिशियल एक्स पर रिलीज का एलान करते हुए लिखा, "आखिरकार इंतजार अब खत्म हुआ, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के जरिए 4K में रीस्टोर किया गया 'शोले - द फाइनल कट' तैयार है। जिसका मूल अंत पहली बार देखने को मिलने वाला है। बता दें, मूल क्लाइमेक्स जिस पर लंबे समय से चर्चा हो रही है लेकिन जिसे कभी बड़े पर्दे पर सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया गया , जो ठाकुर का बदला लेने के लिए अपने नुकीले जूतों से गब्बर सिंह (अमजद खान) की हत्या करता है।
हालांकि, आपातकाल के दौरान सेंसर बोर्ड ने इस सीन को अत्यधिक हिंसक बताया था, जिससे मेकर्स को इसे बदलना पड़ा और अब इसे फिर से नए तरीके से रीस्टोर किया गया है। जो निर्देशक रमेश सिप्पी के शुरुआती विजन को फिर से जीवंत करता है और काफी मजेदार है।
फिल्म 'शोले' ने भारतीय सिनेमा को पूरी तरह बदल दिया था। इसने पश्चिमी प्रभावों, एक्शन, इमोशन और यादगार कैरेक्टर को एक महाकाव्य कहानी में ढालकर पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। इसके संवाद और अभिनय अब भारतीय पॉप संस्कृति में रच-बस गए हैं। हालांकि नई फिल्मों ने इसके बॉक्स-ऑफिस कलेक्शन को पार कर लिया है, फिर भी शोले अपने दुनिया भर में 25 करोड़ से ज्यादा फैंस के साथ, इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड रखती है।
