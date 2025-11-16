‘अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…’ 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर

फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने ऑफिशियल एक्स पर रिलीज का एलान करते हुए लिखा, "आखिरकार इंतजार अब खत्म हुआ, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के जरिए 4K में रीस्टोर किया गया 'शोले - द फाइनल कट' तैयार है। जिसका मूल अंत पहली बार देखने को मिलने वाला है। बता दें, मूल क्लाइमेक्स जिस पर लंबे समय से चर्चा हो रही है लेकिन जिसे कभी बड़े पर्दे पर सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया गया , जो ठाकुर का बदला लेने के लिए अपने नुकीले जूतों से गब्बर सिंह (अमजद खान) की हत्या करता है।