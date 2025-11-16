Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…’ 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर

Sholay The Final Cut 4k Restored Version: 'शोले' के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, 50 साल बाद भारतीय सिनेमा की इस आइकॉनिक फिल्म का वो असली क्लाइमैक्स पर्दे पर आने वाला है, जो कभी सेंसर बोर्ड के चलते नहीं दिखाया गया…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 16, 2025

'अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…' 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर

जय और वीरु की जोड़ी (सोर्स: X @t2telegraph)

Sholay The Final Cut 4k Restored Version: फिल्मी दुनिया के सीनियर स्टार्स अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी जय-वीरु के तौर पर एक बार फिर बड़े पर्दे पर आने को तैयार है। जी हां, 50 साल बाद भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म 'शोले' (1975) एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है और इस बार इसकी वजह है, फिल्म का वो असली अंत है, जिसे फैंस ने कभी पर्दे पर देखा ही नहीं।

दरअसल, निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे कि क्रूर गब्बर सिंह (अमजद खान) को उसके अपराधों की सजा ठाकुर बलदेव सिंह अपने हाथों से दें, लेकिन उस समय के डिस्ट्रीब्यूटर्स के दबाव के चलते क्लाइमैक्स बदलकर गब्बर को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। अब, 50 साल बाद एक बार फिर फैंस को आखिरकार फिल्म का वो पहले से शूट किया गया क्लाइमैक्स देखने का मौका मिलेगा। जिसका सभी को इंतजार था।

जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर

फिल्म में ठाकुर बलदेव सिंह के हाथ नहीं थे। जी हां, इसीलिए वो अब गब्बर को अपने पैरों तले कुचलकर मारने वाले है। बता दें, आइकॉनिक फिल्म 'शोले' 1975 की यादों को एक बार फिर से ताजा करने वाला है। शोले - द फाइनल कट का मोस्ट अवेटेड फिल्म 4K वर्जन में आखिरकार 12 दिसंबर, 2025 को, ये फिल्म देशभर में 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है।

इतना ही नहीं, इस रिलीज को और भी यादगार बनाने वाली बात ये है कि फैंस को पहली बार फिल्म का अंत पर्दे पर देखने को मिलने वाला है। जिसे 1975 में रिलीज होने से पहले भारत में आपातकाल के दौरान सेंसरशिप के कारण बदल दिया गया था। अब शोले के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने 'शोले' का 4K रीस्टोरेशन एक लंबे प्रोसेस के बाद पूरा किया है। जिसे अब तक सबसे बड़ी थिएट्रिकल रिलीज मानी जा रही है।

4K में रीस्टोर किया गया 'शोले - द फाइनल कट'

फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने ऑफिशियल एक्स पर रिलीज का एलान करते हुए लिखा, "आखिरकार इंतजार अब खत्म हुआ, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के जरिए 4K में रीस्टोर किया गया 'शोले - द फाइनल कट' तैयार है। जिसका मूल अंत पहली बार देखने को मिलने वाला है। बता दें, मूल क्लाइमेक्स जिस पर लंबे समय से चर्चा हो रही है लेकिन जिसे कभी बड़े पर्दे पर सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया गया , जो ठाकुर का बदला लेने के लिए अपने नुकीले जूतों से गब्बर सिंह (अमजद खान) की हत्या करता है।

हालांकि, आपातकाल के दौरान सेंसर बोर्ड ने इस सीन को अत्यधिक हिंसक बताया था, जिससे मेकर्स को इसे बदलना पड़ा और अब इसे फिर से नए तरीके से रीस्टोर किया गया है। जो निर्देशक रमेश सिप्पी के शुरुआती विजन को फिर से जीवंत करता है और काफी मजेदार है।

भारतीय सिनेमा को पूरी तरह बदल दिया

फिल्म 'शोले' ने भारतीय सिनेमा को पूरी तरह बदल दिया था। इसने पश्चिमी प्रभावों, एक्शन, इमोशन और यादगार कैरेक्टर को एक महाकाव्य कहानी में ढालकर पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। इसके संवाद और अभिनय अब भारतीय पॉप संस्कृति में रच-बस गए हैं। हालांकि नई फिल्मों ने इसके बॉक्स-ऑफिस कलेक्शन को पार कर लिया है, फिर भी शोले अपने दुनिया भर में 25 करोड़ से ज्यादा फैंस के साथ, इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड रखती है।

ये भी पढ़ें

राजामौली की ‘Varanasi’ के इस 30 मिनट का सीक्वेंस, देख डर जाएंगे आप, जानें फिल्म कब देगी दस्तक
बॉलीवुड
राजामौली की 'Varanasi' के इस 30 मिनट का सीक्वेंस, देख डर जाएंगे आप, जानें फिल्म कब देगी दस्तक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

16 Nov 2025 03:49 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…’ 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सड़क पर हाथ में फेमस एक्टर का फोटो लिए… पांच साल से शख्स कर रहा है इंतजार, सामने आया वीडियो

Sonu Sood Fan Video Post (1)
बॉलीवुड

टूटे अमिताभ बच्चन! इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए बोले- सब छोड़कर जा रहे हैं…

Amitabh Bachchan emotional
बॉलीवुड

हेमा मालिनी नहीं इस पाकिस्तानी लड़की के लिए पागल थे धर्मेंद्र, जानें क्यों रह गया था उनका प्यार अधूरा

Dharmendra First Love story
मनोरंजन

धर्मेंद्र ने भरी सभा में कह दी ऐसी बात… रोने लगे थे सनी देओल, देखें वीडियो

Dharmendra-Sunny Video
बॉलीवुड

ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली इस सुपरस्टार ने माधुरी-श्रीदेवी को भी छोड़ा पीछे, अचानक बॉलीवुड से हुई गुमनाम

ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली इस सुपरस्टार ने माधुरी-श्रीदेवी को भी छोड़ा पीछे, अचानक बॉलीवुड से हुई गुमनाम
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.