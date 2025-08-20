‘Sholay’ नहीं, इस फिल्म के ‘कपटी विलेन’ ने दिलाई अमिताभ को पहचान, जानिए पूरी कहानी

Amitabh Bachchan: हिंदी सिनेमा के 100 सालों के इतिहास में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ बॉलीवुड के गलियारों में हमेशा जिंदा रहे। एक दौर में जब एक्शन फिल्मों की डिमांड बढ़ी, तो मेकर्स के लिए विलेन चुनना भी बड़ी चुनौती बन गया। बता दें कि बॉलीवुड को प्राण, अजीत, रंजीत, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, अमरीश पुरी और डैनी डेंजोगपा जैसे कई बेहतरीन विलेन मिले। लेकिन बॉलीवुड की गलियों में ऐसे भी कई खूंखार विलेन रहे, जिनका खौफ पर्दे से उतरकर दर्शकों के दिलों में बस गया था।
मानिक ईरानी ने फिल्मों में बतौर स्टंट मैन के तौर पर काम करना शुरू किया था। शुरुआत में ये हीरो के बॉडी डबल के रूप में काम किया करते थे। अमिताभ बच्चन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 'मानिक ईरानी, जिन्होंने 'कपटी विलेन' बनकर हमेशा लोगों को डराया। कहा तो ये भी जाता है कि अगर इनका साथ नहीं मिलता, तो शायद ही मैं कभी सुपरस्टार बन पाता।' 70 और 80 के दशक में ये खूंखार विलेन बॉलीवुड में ‘बिल्ला’ के नाम से फेमस हुए।
लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शुरुआत में ये हीरो के बॉडी डबल के रूप में काम किया करते थे, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म ‘डॉन’ में उनके बॉडी डबल बनकर सारे स्टंट उन्होंने ही किए थे। मानिक की हाइट अमिताभ से थोड़ी सी लंबी थी, इसलिए उन्हें बिग बी का बॉडी डबल बनकर सारे स्टंट करने में कोई दिक्कत कभी नहीं हुई।
बता दें कि इन सब के बाद ‘डॉन’ सुपरहिट साबित हुई, सभी अमिताभ की खूब तारीफ कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मानिक के काम के लिए दो शब्द नहीं कहे और न फिल्म में क्रेडिट मिला। जबकि मानिक ईरानी ने ‘कालीचरण’, ‘त्रिसूल’, ‘डॉन’, ‘विश्वनाथ’, ‘मिस्टर नटवरलाल’, ‘शान’, ‘सिलसिला’, ‘नास्तिक’ और ‘मंगल पांडे’ जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में भी काम किया और इनका किरदार आज भी लोगों के जहन में है।
मानिक ईरानी इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ ‘त्रिशूल’ फिल्म में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ की जमकर धुनाई भी की थी। सुभाष घई की फिल्म आई ‘हीरो’, जो साल 1983 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने मानिक ईरानी को बॉलीवुड का फेमस विलेन बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने ‘बिल्ला’ नाम के विलेन का किरदार निभाया था। दर्शक आज भी मानिक को ‘बिल्ला’ के नाम से ही जानते हैं।