‘Sholay’ नहीं, इस फिल्म के ‘कपटी विलेन’ ने दिलाई अमिताभ को पहचान, जानिए पूरी कहानी

मानिक ईरानी ने फिल्मों में बतौर स्टंट मैन के तौर पर काम करना शुरू किया था। शुरुआत में ये हीरो के बॉडी डबल के रूप में काम किया करते थे। अमिताभ बच्चन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 'मानिक ईरानी, जिन्होंने 'कपटी विलेन' बनकर हमेशा लोगों को डराया। कहा तो ये भी जाता है कि अगर इनका साथ नहीं मिलता, तो शायद ही मैं कभी सुपरस्टार बन पाता।' 70 और 80 के दशक में ये खूंखार विलेन बॉलीवुड में ‘बिल्ला’ के नाम से फेमस हुए।

लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शुरुआत में ये हीरो के बॉडी डबल के रूप में काम किया करते थे, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म ‘डॉन’ में उनके बॉडी डबल बनकर सारे स्टंट उन्होंने ही किए थे। मानिक की हाइट अमिताभ से थोड़ी सी लंबी थी, इसलिए उन्हें बिग बी का बॉडी डबल बनकर सारे स्टंट करने में कोई दिक्कत कभी नहीं हुई।