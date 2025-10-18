ब्लॉकबस्टर हिट्स के बाद बॉलीवुड छोड़ा, अब शादी की खबरों से फिर बनी चर्चा में ये एक्ट्रेस

जायरा वसीम (सोर्स; X)
Zaira Wasim Get Married: एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया, जिसकी दूसरी फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही और तीसरी फिल्म में भी फैंस ने खूब सराहा। दरअसल, फिर अचानक उस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। क्या आपको पता है हम किसकी बात कर रहे है, जिन्होंने हाल ही में गुपचुप निकाह करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है।
इसके साथ ही, जायरा वसीम ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपने निकाह की जानकारी साझा की, जिसके बाद से ही वो फिर से चर्चा में आ गई हैं। जायरा का करियर बहुत लंबा नहीं रहा। अपने 4 साल के एक्टिंग करियर में जायरा ने आमिर खान की फिल्म 'दंगल' और 'सीक्रेट सुपरस्टार' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। आमिर खान की फिल्म 'दंगल' में जायरा ने छोटी गीता फोगट का किरदार निभाया था। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 2070 करोड़ रुपये की कमाई की थी। तो वहीं 'सीक्रेट सुपरस्टार' में भी जायरा ने आमिर खान के साथ काम किया और इस फिल्म ने भी 912.75 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था।
आमिर खान के अलावा जायरा वसीम ने फिल्म 'द स्काय इज पिंक' में प्रियंका चोपड़ा के साथ भी काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने आयशा चौधरी नाम का किरदार निभाया था। हालांकि, 'द स्काय इज पिंक' में एक परिवार की इमोशनल जर्नी दिखाई गई थी और जायरा ने इसमें प्रियंका चोपड़ा की बेटी का रोल किया था। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कलेक्शन करने में कामयाब रही थी।
जायरा वसीम का करियर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर हर कोई हैरान था जब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर बॉलीवुड छोड़ने का एलान कर दिया। जायरा ने अपनी पोस्ट में बताया कि वो धर्म के रास्ते पर चलना चाहती हैं, इसलिए वो फिल्मी दुनिया को अलविदा कह रही हैं। जायरा के इस फैसले से बॉलीवुड सेलेब्स और उनके फैंस को काफी झटका लगा था। अब जायरा वसीम ने निकाह करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है और हम उन्हें नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग