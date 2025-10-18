Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

ब्लॉकबस्टर हिट्स के बाद बॉलीवुड छोड़ा, अब शादी की खबरों से फिर बनी चर्चा में ये एक्ट्रेस

Zaira Wasim Get Married: ब्लॉकबस्टर हिट्स के बाद बॉलीवुड से दूर रहने वाली इस फेमस अभिनेत्री ने अपनी बेहतरीन अदाकारी और शानदार करियर के साथ-साथ, अब वो अपनी शादी की वजह से भी चर्चा में हैं, जो उनके जीवन में नई खुशियों का संकेत भी है...

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 18, 2025

ब्लॉकबस्टर हिट्स के बाद बॉलीवुड छोड़ा, अब शादी की खबरों से फिर बनी चर्चा में ये एक्ट्रेस

जायरा वसीम (सोर्स; X)

Zaira Wasim Get Married: एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया, जिसकी दूसरी फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही और तीसरी फिल्म में भी फैंस ने खूब सराहा। दरअसल, फिर अचानक उस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। क्या आपको पता है हम किसकी बात कर रहे है, जिन्होंने हाल ही में गुपचुप निकाह करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है।

अब शादी की खबरों से फिर बनी चर्चा में ये एक्ट्रेस

इसके साथ ही, जायरा वसीम ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपने निकाह की जानकारी साझा की, जिसके बाद से ही वो फिर से चर्चा में आ गई हैं। जायरा का करियर बहुत लंबा नहीं रहा। अपने 4 साल के एक्टिंग करियर में जायरा ने आमिर खान की फिल्म 'दंगल' और 'सीक्रेट सुपरस्टार' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। आमिर खान की फिल्म 'दंगल' में जायरा ने छोटी गीता फोगट का किरदार निभाया था। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 2070 करोड़ रुपये की कमाई की थी। तो वहीं 'सीक्रेट सुपरस्टार' में भी जायरा ने आमिर खान के साथ काम किया और इस फिल्म ने भी 912.75 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था।

आमिर खान के अलावा जायरा वसीम ने फिल्म 'द स्काय इज पिंक' में प्रियंका चोपड़ा के साथ भी काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने आयशा चौधरी नाम का किरदार निभाया था। हालांकि, 'द स्काय इज पिंक' में एक परिवार की इमोशनल जर्नी दिखाई गई थी और जायरा ने इसमें प्रियंका चोपड़ा की बेटी का रोल किया था। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कलेक्शन करने में कामयाब रही थी।

फिल्मी दुनिया को अलविदा

जायरा वसीम का करियर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर हर कोई हैरान था जब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर बॉलीवुड छोड़ने का एलान कर दिया। जायरा ने अपनी पोस्ट में बताया कि वो धर्म के रास्ते पर चलना चाहती हैं, इसलिए वो फिल्मी दुनिया को अलविदा कह रही हैं। जायरा के इस फैसले से बॉलीवुड सेलेब्स और उनके फैंस को काफी झटका लगा था। अब जायरा वसीम ने निकाह करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है और हम उन्हें नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

ये भी पढ़ें

‘इतिहास में सबसे लंबी प्रेग्नेंसी का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड!’ सोनाक्षी सिन्हा का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
'इतिहास में सबसे लंबी प्रेग्नेंसी बना वर्ल्ड रिकॉर्ड...' सोनाक्षी सिन्हा पर प्रेग्नेंसी क्रिप्टिक पोस्ट वायरल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

18 Oct 2025 09:04 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ब्लॉकबस्टर हिट्स के बाद बॉलीवुड छोड़ा, अब शादी की खबरों से फिर बनी चर्चा में ये एक्ट्रेस

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Smita Patil Birth Anniversary: राज बब्बर को पत्नी की आई याद, पोस्ट में लिख दी जज्बात

Smita Patil-Raj Babbar Love Story
बॉलीवुड

1982 की विवादित फिल्म जिसने मचा दिया था बवाल, 34 केस झेले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कर दिखाया कमाल

_1982 Record Breaking Blockbuster film Nikaah
बॉलीवुड

6 साल की उम्र में चाय की दुकान पर पर धोता था बर्तन, जानिए बॉलीवुड के इस फेमस एक्टर की दर्दनाक कहानी

Om Puri
बॉलीवुड

खौफनाक खेल और जिंदगी की जंग, देखें रूह कंपाने वाली ये हॉन्टेड रेडियो स्टेशन की भूतिया कहानी

खौफनाक खेल और जिंदगी की जंग, देखें रूह कपानें वाली ये हॉन्टेड रेडियो स्टेशन की भूतिया कहानी
बॉलीवुड

‘इतिहास में सबसे लंबी प्रेग्नेंसी का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड!’ सोनाक्षी सिन्हा का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल

'इतिहास में सबसे लंबी प्रेग्नेंसी बना वर्ल्ड रिकॉर्ड...' सोनाक्षी सिन्हा पर प्रेग्नेंसी क्रिप्टिक पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.