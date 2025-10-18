ब्लॉकबस्टर हिट्स के बाद बॉलीवुड छोड़ा, अब शादी की खबरों से फिर बनी चर्चा में ये एक्ट्रेस

इसके साथ ही, जायरा वसीम ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपने निकाह की जानकारी साझा की, जिसके बाद से ही वो फिर से चर्चा में आ गई हैं। जायरा का करियर बहुत लंबा नहीं रहा। अपने 4 साल के एक्टिंग करियर में जायरा ने आमिर खान की फिल्म 'दंगल' और 'सीक्रेट सुपरस्टार' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। आमिर खान की फिल्म 'दंगल' में जायरा ने छोटी गीता फोगट का किरदार निभाया था। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 2070 करोड़ रुपये की कमाई की थी। तो वहीं 'सीक्रेट सुपरस्टार' में भी जायरा ने आमिर खान के साथ काम किया और इस फिल्म ने भी 912.75 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था।