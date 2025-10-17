'इतिहास में सबसे लंबी प्रेग्नेंसी बना वर्ल्ड रिकॉर्ड...' सोनाक्षी सिन्हा पर प्रेग्नेंसी क्रिप्टिक पोस्ट वायरल

इस दौरान दोनों मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान और सोहेल खान के बेटे के साथ पैपराजी को पोज देते दिखे। इसी बीच जहीर सोनाक्षी के पेट पर हाथ फेरते नजर आए। तब एक्ट्रेस हंसते हुए पति को हल्के से मारती हैं और चिल्लाती हैं। जहीर पैप्स के सामने 2 बार सोनाक्षी को मजाक में छेड़ते दिखे। सोनाक्षी के रिएक्शन पर जहीर कहते हैं, 'मजाक कर रहे हैं।' सोनाक्षी और जहीर दोनों ने अपने करीबी लोगों की मौजूदगी में घर पर ही शादी रजिस्टर करवाई थी। कपल अक्सर सोशल मीडिया पर अपने डे टू डे लाइफ के वीडियो भी शेयर करते रहते हैं।