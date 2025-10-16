प्रेग्नेंसी की अफवाहों के बीच जहीर ने रखा सोनाक्षी के पेट पर हाथ, हंसते हुए कही ये बात, Video

Sonakshi Sinha Pregnancy: बॉलीवुड के एक ऐसे कपल जिनका प्यार और शादी एक बड़ा मुद्दा बना था। खुद उनके पिता ने अपनी ही बेटी की शादी में आने से मना कर दिया था। हम बात कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा की जिन्होंने हिंदू होते हुए मुस्लिम जहीर इकबाल से कोर्ट मैरिज कर अपना घर बसाया है। कपल की शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है। वही अब खबर आ रही है कि वह प्रेग्नेंट हैं। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा अपने पति जहीर इकबाल के साथ एक फैशन शो में पहुंची थीं। फैशन शो से सामने आए वीडियोज को देखकर फैंस कयास लगा रहे थे कि सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट हैं, तब ही दोनो का एक और वीडियो आ गया। जिसमें जहीर ने सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी को लेकर बड़ा हिंट दे दिया। उन्होंने सोनाक्षी के पेट पर हाथ रखा और दिल की बात कह डाली।