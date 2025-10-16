प्रेग्नेंसी की अफवाहों के बीच जहीर ने रखा सोनाक्षी के पेट पर हाथ, हंसते हुए कही ये बात, Video

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का वीडियो
Sonakshi Sinha Pregnancy: बॉलीवुड के एक ऐसे कपल जिनका प्यार और शादी एक बड़ा मुद्दा बना था। खुद उनके पिता ने अपनी ही बेटी की शादी में आने से मना कर दिया था। हम बात कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा की जिन्होंने हिंदू होते हुए मुस्लिम जहीर इकबाल से कोर्ट मैरिज कर अपना घर बसाया है। कपल की शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है। वही अब खबर आ रही है कि वह प्रेग्नेंट हैं। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा अपने पति जहीर इकबाल के साथ एक फैशन शो में पहुंची थीं। फैशन शो से सामने आए वीडियोज को देखकर फैंस कयास लगा रहे थे कि सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट हैं, तब ही दोनो का एक और वीडियो आ गया। जिसमें जहीर ने सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी को लेकर बड़ा हिंट दे दिया। उन्होंने सोनाक्षी के पेट पर हाथ रखा और दिल की बात कह डाली।
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है वह रमेश तुरानी की दिवाली पार्टी का है। इस दौरान जब कपल इवेंट में पहुंचे थे हर कोई दोनों को देखकर प्रेग्रेंसी की बातें करने लगा। वहीं, कपल पैप्स के सामने पोज देने लगे। तभी जहीर सोनाक्षी के पेट पर हाथ रखते हुए बोले असली सोना। सोनाक्षी सिन्हा खुद हैरान रह गईं और उन्होंने जोर से जहीर का नाम लिया और हंसने लगीं। इसके बाद, जहीर इकबाल ने कहा कि वह मजाक कर रहे हैं।
जहीर और सोनाक्षी के इस वीडियो को लोग अब तक का बेस्ट बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "सोनाक्षी और जहीर की जोड़ी बहुत अच्छी है।" दूसरे ने लिखा, "शायद जहीर हमें हिंट दे रहे थे।" तीसरे ने लिखा, "मजाक-मजाक में शायद असली बात कह गए जहीर।" एक अन्य ने लिखा, "वह हमें संकेत दे रहा है कि वह उनके बच्चे को जन्म देने वाली हैं।" एक अन्य ने लिखा, "जहीर के प्रैंक शानदार होते हैं।" एक और लिखा, "जहीर इकबाल एकदम हस्बैंड मटीरियल है जिसे अपनी बीवी के साथ मजाक करना पसंद है।"
बता दें सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं और सोशल मीडिया पर दोनों के क्यूट वीडियो भी वायरल होते रहते हैं, लेकिन दोनों के फैंस चाहते हैं जल्द अपने फैंस को गुड न्यूज सुनाए और ऐसे में कपल का ये मजाक उनके कई फैंस को असली भी लग रहा है, पर न ही सोनाक्षी और न ही जहीर ने इस बारे में खुलकर कोई बात कही है।
बता दें, जहीर इकबाल के कई वीडियो सामने आते हैं सोशल मीडिया पर जहां वो पत्नी सोनाक्षी सिन्हा को प्रैंक करते नजर आते हैं। सोनाक्षी और जहीर के बीच इस हंसी-मजाक वाली बॉन्डिंग को फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।
