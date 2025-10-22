ब्रेकअप के बाद Pavitra Punia ने गुपचुप रचाई सगाई, जल्द ही करेंगी ‘मिस्ट्री मैन’ से शादी

शेयर की गई फोटोज में पवित्रा अपने बॉयफ्रेंड को कसकर गले लगा रही हैं। इसके साथ ही एक और तस्वीर में पवित्रा पुनिया अपने बॉयफ्रेंड संग कोजी मोमेंट में नजर आ रही हैं। सिर्फ यही नहीं, पवित्रा अपनी बड़ी इंगेजमेंट डायमंड रिंग भी जमकर फ्लॉन्ट कर रही हैं। एक इंटरव्यू में पवित्रा पुनिया ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हुए कहा था कि वो यूएसए के बिजनेसमैन हैं, एक्टर नहीं। वो एक अच्छे इंसान हैं और बहुत kindheartd भी हैं। हम कुछ वक्त से एक-दूजे को डेट कर रहे हैं और हम एक हेल्दी रिश्त में है।