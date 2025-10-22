Patrika LogoSwitch to English

ब्रेकअप के बाद Pavitra Punia ने गुपचुप रचाई सगाई, जल्द ही करेंगी ‘मिस्ट्री मैन’ से शादी

Pavitra Punia Engaged: ब्रेकअप के बाद Pavitra Punia ने अपनी जिंदगी में नई शुरुआत की है। खबरों के अनुसार, उन्होंने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है, और जल्द ही वो शादी के बंधन में बंधने वाली हैं…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 22, 2025

ब्रेकअप के बाद Pavitra Punia ने गुपचुप रचाई सगाई, जल्द ही करेंगी 'मिस्ट्री मैन' शादी

Pavitra Punia (सोर्स: X)

Pavitra Punia Engaged: टीवी की दुनिया की फेमस एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया हमेंशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें प्रपोज कर डाला।

जी हां, पवित्रा पुनिया जिस शख्स को डेट कर रही थीं, अब उनकी हमसफर बनने जा रही हैं। एजाज खान से ब्रेकअप के बाद पवित्रा को आखिरकार फिर से नया प्यार मिल गया है। बता दें कि पवित्रा पुनिया के बॉयफ्रेंड ने उन्हें समुद्र किनारे बेहद ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया।

Pavitra Punia ने गुपचुप रचाई सगाई

शेयर की गई फोटोज में पवित्रा अपने बॉयफ्रेंड को कसकर गले लगा रही हैं। इसके साथ ही एक और तस्वीर में पवित्रा पुनिया अपने बॉयफ्रेंड संग कोजी मोमेंट में नजर आ रही हैं। सिर्फ यही नहीं, पवित्रा अपनी बड़ी इंगेजमेंट डायमंड रिंग भी जमकर फ्लॉन्ट कर रही हैं। एक इंटरव्यू में पवित्रा पुनिया ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हुए कहा था कि वो यूएसए के बिजनेसमैन हैं, एक्टर नहीं। वो एक अच्छे इंसान हैं और बहुत kindheartd भी हैं। हम कुछ वक्त से एक-दूजे को डेट कर रहे हैं और हम एक हेल्दी रिश्त में है।

सोशल मीडिया पर जमकर वायरल

दरअसल, पवित्रा पुनिया की प्रपोजल वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। टीवी सेलेब्स और फैंस दोनों को बधाई दे रहे हैं। इस खास मौके पर पवित्रा ने बॉडी फिटेड रेड ड्रेस पहनी है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। एक तस्वीर में पवित्रा पुनिया को उनके बॉयफ्रेंड घुटनों पर बैठकर प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। पवित्रा के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था।

हालांकि, पवित्रा ने अभी तक अपने बॉयफ्रेंड की ना तो शक्ल दिखाई है और ना ही नाम बताया है। आपको याद दिला दें कि 'बिग बॉस 14' के दौरान पवित्रा पुनिया और एजाज खान एक-दूसरे के करीब आ गए थे। काफी समय तक डेटिंग करने के बाद एजाज ने पवित्रा को प्रपोज भी किया था, हालांकि, दोनों का ब्रेकअप हो गया था, जिसका कारण धर्म बताया गया था।

Updated on:

22 Oct 2025 10:16 am

Published on:

22 Oct 2025 10:09 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ब्रेकअप के बाद Pavitra Punia ने गुपचुप रचाई सगाई, जल्द ही करेंगी ‘मिस्ट्री मैन’ से शादी

