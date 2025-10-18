Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

प्रेग्नेंसी के खबरों के बीच एक्ट्रेस बनी ‘धन पिशाचिनी’, सिर पर मुकुट और विकराल रूप के साथ मचाया तहलका

Bollywood actress Sonakshi Sinha: प्रेग्नेंसी के खबरों के बीच एक्ट्रेस का नया लुक खुब वायरल हो रहा है। अब 'धन पिशाचिनी' ने अपने नए लुक से सनसनी मचा दी है। उनके सिर पर खूबसूरत मुकुट और विकराल, भयावह रूप में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 18, 2025

प्रेग्नेंसी के खबरों के बीच एक्ट्रेस बनी 'धन पिशाचिनी', सिर पर मुकुट और विकराल रूप के साथ मचाई तहलका

सोनाक्षी सिन्हा (सोर्स: X)

Bollywood actress Sonakshi Sinha: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पिछले साल काफी चर्चा में रही थी। हिंदू होकर मुस्लिम लड़के से शादी करने पर सोनाक्षी को काफी ट्रोल भी किया गया था। अब एक बार फिर सोनाक्षी सिन्हा खबरों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी प्रेग्नेंसी की अफवाहें हैं।

दरअसल, इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'जटाधारा' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में वो साउथ एक्टर सुधीर बाबू के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। 'जटाधारा' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा एक डरावनी 'धन पिशाचिनी' के रोल में नजर आने वाली हैं। इस किरदार को लेकर सोनाक्षी ने कई बातें शेयर की हैं।

सिर पर मुकुट और विकराल रूप के साथ मचाई तहलका

फिल्म 'जटाधारा' का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर भी शामिल हुए। इसके साथ ही सोनाक्षी ने फिल्म और अपने रोल को लेकर बात की और बताया कि उन्हें इंडस्ट्री में 15 साल हो गए हैं और वो अब तेलुगु में डेब्यू कर रही हैं। इसके आगे सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, '15 साल बाद मैंने तेलुगु में अपना डेब्यू किया।

ये मेरे लिए बहुत ही खास पल है। जब मैंने दबंग से डेब्यू किया था तो आज का इवेंट मुझे उसी पल की याद दिला रहा है। मुझे गर्व है कि जटाधारा मेरी पहली तेलुगु फिल्म है। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की शुक्रगुजार हूं। मैं जब भी दोबारा से इस मंच पर आऊंगी तो अपना नाम बदलकर सोना बाबू कर लूंगी और फिर साथ में एन्जॉय करेंगे।'

सोनाक्षी सिन्हा ने बताया...

'जटाधारा' में धन पिशाचिनी के रोल को लेकर सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, 'जब फिल्म रिलीज होगी तो आप काफी कुछ देख पाएंगे। मैंने ऐसा रोल कभी लाइफ में प्ले नहीं किया है। मैं इसके लिए प्रेरणा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस रोल में विजुअलाइज किया। मुझे नहीं पता कि मैंने उसे किसी जनम में डराया हो कि उसे लगा कि मैं ये बन सकती हूं। एक एक्टर के नाते मुझे ये सब रोल प्ले करके बहुत अच्छा लगता है। मैं धन पिशाचिनी के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी। आप देख ही लो और देखो तो डरो।'

फिल्म 'जटाधारा' में सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी धन पिशाचिनी के रोल में हैं जो जमीन में दफन सोने की रक्षा करती है। ट्रेलर में सोनाक्षी हैवी सोने के गहने और देवी के जैसे सिर पर मुकुट पहने हुए नजर आ रही हैं। फिल्म में उन्हें ऐसे दिखाया गया है जैसे वो देवी दुर्गा हों, लेकिन उनका नाम धन पिशाचिनी है। उनका किरदार बेहद ही एक्साइटिंग कर देने वाला है। बता दें कि 'जटाधारा' 7 नवंबर को बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म से सोनाक्षी तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रही हैं। वहीं, सुधीर बाबू के साथ भी ये उनकी पहली फिल्म है।

इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की एडवांस बुकिंग ने तोड़ें सभी रिकॉर्ड, सिर्फ 24 घंटों में बिकी इतनी टिकटें
बॉलीवुड
इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की एडवांस बुकिंग में तोड़ा सभी रिकॉर्ड, सिर्फ 24 घंटों में बिकी इतनी टिकटें

