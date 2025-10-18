प्रेग्नेंसी के खबरों के बीच एक्ट्रेस बनी ‘धन पिशाचिनी’, सिर पर मुकुट और विकराल रूप के साथ मचाया तहलका

फिल्म 'जटाधारा' में सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी धन पिशाचिनी के रोल में हैं जो जमीन में दफन सोने की रक्षा करती है। ट्रेलर में सोनाक्षी हैवी सोने के गहने और देवी के जैसे सिर पर मुकुट पहने हुए नजर आ रही हैं। फिल्म में उन्हें ऐसे दिखाया गया है जैसे वो देवी दुर्गा हों, लेकिन उनका नाम धन पिशाचिनी है। उनका किरदार बेहद ही एक्साइटिंग कर देने वाला है। बता दें कि 'जटाधारा' 7 नवंबर को बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म से सोनाक्षी तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रही हैं। वहीं, सुधीर बाबू के साथ भी ये उनकी पहली फिल्म है।