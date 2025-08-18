‘Dhadak 2’ की सक्सेस के बाद तृप्ति डिमरी का बॉयफ्रेंड संग एयरपोर्ट पर रोमांस हुआ वायरल

Dhadak 2: 'एनिमल' फिल्म के बाद तृप्ति डिमरी की किस्मत चमक उठी है। भले ही उन्होंने फिल्म में लीड रोल नहीं निभाया था, लेकिन अपनी शानदार एक्टिंग से उन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। आज वह बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं और उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हाल ही में, उन्हें फिल्म 'धड़क 2' में देखा गया और वो जल्द ही संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' में भी नजर आएंगी।
दरअसल तृप्ति डिमरी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। उनके और सैम मर्चेंट के बीच अफेयर की खबरें अक्सर आती रहती हैं। साथ ही तृप्ति डिमरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सैम मर्चेंट के साथ एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही हैं।
जिसमें वायरल वीडियो में सैम मर्चेंट नीले रंग की एक लग्जरी कार में नजर आ रहे हैं। तृप्ति भी उसी कार में उनके साथ बैठी हुई हैं। बाद में सैम ने तृप्ति को एयरपोर्ट पर छोड़ा और अलविदा कहा। तृप्ति डिमरी अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर जा रही हैं।
इसके साथ ही तृप्ति डिमरी और सैम मर्चेंट अक्सर साथ में वेकेशन पर भी जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही दोनों गोवा में छुट्टियां मना रहे थे। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ही जगह की तस्वीरें अलग-अलग समय पर पोस्ट की थीं। तृप्ति ने अपनी पोस्ट में सैम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी टैग किया था।
जिसमें सैम मर्चेंट भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वह एक मॉडल और बिजनेसमैन हैं। उन्होंने साल 2002 में ग्लैडरैग्स मैनहंट कॉम्पिटिशन भी जीता था। इसके अलावा, गोवा में उनके पास कई शानदार प्रॉपर्टीज हैं। तृप्ति डिमरी और सैम मर्चेंट के अफेयर की चर्चाएं जोरों पर हैं और फैंस उन्हें एक साथ देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।