‘Dhadak 2’ की सक्सेस के बाद तृप्ति डिमरी का बॉयफ्रेंड संग एयरपोर्ट पर रोमांस हुआ वायरल

इसके साथ ही तृप्ति डिमरी और सैम मर्चेंट अक्सर साथ में वेकेशन पर भी जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही दोनों गोवा में छुट्टियां मना रहे थे। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ही जगह की तस्वीरें अलग-अलग समय पर पोस्ट की थीं। तृप्ति ने अपनी पोस्ट में सैम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी टैग किया था।

जिसमें सैम मर्चेंट भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वह एक मॉडल और बिजनेसमैन हैं। उन्होंने साल 2002 में ग्लैडरैग्स मैनहंट कॉम्पिटिशन भी जीता था। इसके अलावा, गोवा में उनके पास कई शानदार प्रॉपर्टीज हैं। तृप्ति डिमरी और सैम मर्चेंट के अफेयर की चर्चाएं जोरों पर हैं और फैंस उन्हें एक साथ देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।