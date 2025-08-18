Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘Dhadak 2’ की सक्सेस के बाद तृप्ति डिमरी का बॉयफ्रेंड संग एयरपोर्ट पर रोमांस हुआ वायरल

Tripti Dimri: फिल्म 'धड़क 2' की सफलता के बाद तृप्ति डिमरी और उनके बॉयफ्रेंड के एयरपोर्ट पर बिताए रोमांटिक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 18, 2025

'Dhadak 2' की सक्सेस के बाद तृप्ति डिमरी का बॉयफ्रेंड संग एयरपोर्ट पर रोमांस हुआ वायरल
तृप्ति डिमरी ( फोटो सोर्स: X)

Dhadak 2: 'एनिमल' फिल्म के बाद तृप्ति डिमरी की किस्मत चमक उठी है। भले ही उन्होंने फिल्म में लीड रोल नहीं निभाया था, लेकिन अपनी शानदार एक्टिंग से उन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। आज वह बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं और उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हाल ही में, उन्हें फिल्म 'धड़क 2' में देखा गया और वो जल्द ही संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' में भी नजर आएंगी।

तृप्ति डिमरी का बॉयफ्रेंड संग एयरपोर्ट पर रोमांस हुआ वायरल

दरअसल तृप्ति डिमरी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। उनके और सैम मर्चेंट के बीच अफेयर की खबरें अक्सर आती रहती हैं। साथ ही तृप्ति डिमरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सैम मर्चेंट के साथ एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही हैं।

ये भी पढ़ें

49 साल की इस हसीना का काम ना मिलने पर छलका दर्द, बोली- काम चाहिए, 8 साल से जॉब्लेस हूं…
बॉलीवुड
49 साल की इस हसीना का काम ना मिलने पर छलका दर्द, बोली- काम चाहिए, 8 साल से जॉब्लेस हूं...


जिसमें वायरल वीडियो में सैम मर्चेंट नीले रंग की एक लग्जरी कार में नजर आ रहे हैं। तृप्ति भी उसी कार में उनके साथ बैठी हुई हैं। बाद में सैम ने तृप्ति को एयरपोर्ट पर छोड़ा और अलविदा कहा। तृप्ति डिमरी अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर जा रही हैं।

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए

इसके साथ ही तृप्ति डिमरी और सैम मर्चेंट अक्सर साथ में वेकेशन पर भी जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही दोनों गोवा में छुट्टियां मना रहे थे। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ही जगह की तस्वीरें अलग-अलग समय पर पोस्ट की थीं। तृप्ति ने अपनी पोस्ट में सैम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी टैग किया था।
जिसमें सैम मर्चेंट भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वह एक मॉडल और बिजनेसमैन हैं। उन्होंने साल 2002 में ग्लैडरैग्स मैनहंट कॉम्पिटिशन भी जीता था। इसके अलावा, गोवा में उनके पास कई शानदार प्रॉपर्टीज हैं। तृप्ति डिमरी और सैम मर्चेंट के अफेयर की चर्चाएं जोरों पर हैं और फैंस उन्हें एक साथ देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Aug 2025 12:08 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘Dhadak 2’ की सक्सेस के बाद तृप्ति डिमरी का बॉयफ्रेंड संग एयरपोर्ट पर रोमांस हुआ वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.