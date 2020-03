बेटी न्यासा की कोरोनावायरस से ग्रस्त खबरों को अजय देवगन ने बताया 'Fake' ,ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर कोरोनावायरस ( Coronavirus ) के बीच कई सारी फर्जी खबरें भी जोरों से उड़ रही हैं। ऐसी ही एक खबर सामने आई थी कि एक्टर अजय देवगन ( Ajay Devgan ) की बेटी न्यासा देवगन ( Nysa Devgan ) कोरोनावायरस से ग्रस्त हो चुकी हैं। इन सभी खबरों का खंडन करते हुए अजय देवगन ने ट्वीट किया है।

Thank you for asking. Kajol & Nysa are absolutely fine. The rumour around their health is unfounded, untrue & baseless🙏