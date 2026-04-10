‘तेरा समय खराब कर दूंगा’, अमिताभ बच्चन को रोस्ट करना समय रैना को पड़ा भारी, एजाज खान बोले- बद्तमीज आदमी

Ajaz Khan Threatens Samay Raina (सोर्स- @bollywood_adda_official)
Ajaz Khan Threatens Samay Raina: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन पर किए गए एक मजाक को लेकर एक्टर एजाज खान और कॉमेडियन समय रैना के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस मामले ने फैंस के बीच बहस छेड़ दी है। जहां कुछ लोग कॉमेडी की आज़ादी की बात कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसे सीमाओं के पार जाने वाला मजाक बता रहे हैं। हाल ही में एजाज खान ने भी मीडिया से बात करते हुए अपनी राय रखी है।
दरअसल, हाल ही में समय रैना ने अपने यूट्यूब स्पेशल शो के दौरान एक ऐसा मजाक साझा किया, जिसे उन्होंने पहले टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में पूछने का विचार किया था, लेकिन बाद में नहीं पूछा। ये मजाक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन से जुड़ा था। जैसे ही ये हिस्सा सामने आया, सोशल मीडिया पर इसकी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।
इसी बीच एजाज खान ने इस मामले पर खुलकर नाराजगी जताई। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने समय रैना को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि देश के इतने बड़े कलाकार और उनके परिवार के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना गलत है। एजाज ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आए और उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर वो सामने आए तो ठीक नहीं होगा।
एजाज खान ने ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से जुड़े हुए नाम हैं। उनके मुताबिक, किसी भी कलाकार को लोकप्रियता के नाम पर वरिष्ठ कलाकारों और उनके परिवार के सम्मान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि बच्चन परिवार के फैंस इस बयान से बेहद नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
इस विवाद के बीच समय रैना का एक और बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि शो के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन से अपनी दादी को लेकर एक भावनात्मक बात कही थी, जो पूरी तरह सच नहीं थी। उन्होंने बताया कि उस समय उन्होंने माहौल को हल्का रखने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन बाद में इस बात को लेकर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा।
गौरतलब है कि इससे पहले भी समय रैना अपने शो और स्टैंडअप कंटेंट को लेकर कई बार विवादों में घिर चुके हैं। वहीं एजाज खान भी अक्सर अपने बेबाक बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद आगे किस दिशा में जाता है और क्या दोनों कलाकारों की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग