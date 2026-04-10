‘तेरा समय खराब कर दूंगा’, अमिताभ बच्चन को रोस्ट करना समय रैना को पड़ा भारी, एजाज खान बोले- बद्तमीज आदमी

Ajaz Khan Threatens Samay Raina: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन पर किए गए एक मजाक को लेकर एक्टर एजाज खान और कॉमेडियन समय रैना के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस मामले ने फैंस के बीच बहस छेड़ दी है। जहां कुछ लोग कॉमेडी की आज़ादी की बात कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसे सीमाओं के पार जाने वाला मजाक बता रहे हैं। हाल ही में एजाज खान ने भी मीडिया से बात करते हुए अपनी राय रखी है।