अक्षय कुमार की सिक्योरिटी वैन और ऑटो की हुई टक्कर, उड़ गए परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले अक्षय कुमार की गाड़ी की टक्कर आगे चल एक मर्सिडीज गाड़ी से हुई और फिर अक्षय की गाड़ी ऑटो से जा टकराई। टक्कर के बाद कार पलट गई। मर्सिडीज चला रहे ड्राइवर से भी पूछताछ हुई है। घटना स्थल पर पहुंची जुहू पुलिस ने कार को सीधा करने में मदद की। घटना के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियोज में साफ देखा जा सकता है कि कार में फंसे सिक्योरिटी स्टाफ को निकालने में भीड़ मदद कर रही है।