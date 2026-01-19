19 जनवरी 2026,

सोमवार

बॉलीवुड

अक्षय कुमार की सिक्योरिटी वैन और ऑटो की हुई टक्कर, उड़ गए परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर

Akshay Kumar Car Accident: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की सिक्योरिटी वैन का हुआ एक्सीडेंट, ऑटो पर पलटी कार. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियोज।

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 19, 2026

Akshay Kumar Car Accident

अक्षय कुमार की सिक्योरिटी वैन और ऑटो की हुई टक्कर। (फोटो सोर्स: filmygyan)

Akshay Kumar Car Accident: बॉलीवुड से एक बड़ी खबर आ रही है कि खिलाड़ी कुमार उर्फ अक्षय कुमार की सिक्योरिटी वैन की भिड़ंत एक ऑटो रिक्शा से हो गई है। बता दें कि यह घटना जुहू गांधीग्राम रोड पर हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर फैलते ही जुहू पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई।

घटना का वीडियो हुआ वायरल

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पूरी तरह से पिचक गया है और उसका ऊपरी हिस्सा बुरी तरह टूट गया है। वीडियो में ये भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि ऑटो चालक उस ऑटो में फंस गया है। हालांकि, ऑटो ड्राइवर को ज्यादा चोट नहीं आयीं हैं, और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि इस कार में अक्षय कुमार थे या नहीं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले अक्षय कुमार की गाड़ी की टक्कर आगे चल एक मर्सिडीज गाड़ी से हुई और फिर अक्षय की गाड़ी ऑटो से जा टकराई। टक्कर के बाद कार पलट गई। मर्सिडीज चला रहे ड्राइवर से भी पूछताछ हुई है। घटना स्थल पर पहुंची जुहू पुलिस ने कार को सीधा करने में मदद की। घटना के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियोज में साफ देखा जा सकता है कि कार में फंसे सिक्योरिटी स्टाफ को निकालने में भीड़ मदद कर रही है।

सोशल मीडिया पर घटना के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं।

