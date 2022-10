ओटीटी पर रिलीज हो रही है 'ब्रह्मास्त्र', रणबीर ने प्रोमोशन के लिए किया मना, कहा-'इसके अलावा मेरी लाइफ नहीं है क्या?'

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। फिल्म ने काफी अच्छी कमाई भी की अब फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है, लेकिन इसके प्रोमोशन से रणबीर कपूर ने मना कर दिया है।

alia bhatt shared a video of ranbir kapoor refusing to promote brahmastra which coming on ott