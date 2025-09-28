Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

अमीषा पटेल के दादा का इंदिरा गांधी से था गहरा कनेक्शन, फिक्स की थी उनके माता-पिता की शादी की डेट

Ameesha Patel: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के परिवार का सीधा कनेक्शन इंदिरा गांधी से था, उनके माता-पिता की शादी की डेट 4 जुलाई इंदिरा गांधी ने की फिक्स की थी। आइये जानते हैं आखिर क्यों और कैसे...

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 28, 2025

Ameesha Patel grandfather close connection with Indira Gandhi

अमीषा पटेल और इंदिरा गांधी की तस्वीर

Ameesha Patel Indira Gandhi Relation: एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि वह हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज के साथ वन नाइट स्टैंड कर सकती हैं। इसी बीच उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात बताई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता की शादी की डेट भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तय की थी और तो और, उनके जन्म के बाद उन्हें देखने के लिए सबसे पहले जो विजिस्टर आया था वह इंदिरा गांधी ही थीं।

इंदिरा गांधी ने फिक्स की थी शादी (Ameesha Patel Indira Gandhi Relation)

अमीषा पटेल ने रणवीर इलाहाबादिया से बातचीत की। एक्ट्रेस ने इस पॉडकास्ट में बताया कि वह एक बैरिस्टर और पॉलिटिशियन रजनी पटेल की पोती हैं। अमीषा ने बताया, "मेरे दादा जी के इंदिरा गांधी से काफी करीबी संबंध थे। एक दिन मेरे दादा जी ने इंदिरा गांधी जी से पूछा था कि 'इंदिरा तुम कब फ्री हो?' उन्होंने कहा, 'रजनी, मैं 4 जुलाई को फ्री हूं।' बस, उसी दिन मेरे माता-पिता की शादी मुंबई के ताजमहल पैलेस में हुई थी।"

अमीषा पटेल और इंदिरा गांधी की तस्वीर

अमीषा पटेल के जन्म पर हॉस्पिटल पहुंची थीं इंदिरा गांधी (Ameesha Patel Born In 9th June)

अमीषा ने आगे बताया, "9 जून 1975 को उनका जन्म हुआ था तो सबसे पहले बधाई देने और उन्हें देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल आई थीं।" वहीं, अमीषा ने बताया कि बचपन से ही बॉलीवुड के बड़े-बड़े दिग्गजों के बीच पली-बढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार, देव आनंद और मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन जैसे कलाकारों से वह बचपन में ही मिल चुकी थीं।

ऋतिक रोशन के साथ किया डेब्यू

बता दें, अमीषा पटेल ने ऋतिक रोशन के साथ फिल्म 'कहो ना प्यार है' बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने 'गदर' और 'हमराज' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम करके बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। अब वह अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। 

Vijay Thalapathy: विजय थलापति की रैली में 39 लोगों की मौत, क्यों मची थी भगदड़? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
टॉलीवुड

