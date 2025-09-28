अमीषा पटेल के दादा का इंदिरा गांधी से था गहरा कनेक्शन, फिक्स की थी उनके माता-पिता की शादी की डेट

Ameesha Patel Indira Gandhi Relation: एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि वह हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज के साथ वन नाइट स्टैंड कर सकती हैं। इसी बीच उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात बताई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता की शादी की डेट भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तय की थी और तो और, उनके जन्म के बाद उन्हें देखने के लिए सबसे पहले जो विजिस्टर आया था वह इंदिरा गांधी ही थीं।