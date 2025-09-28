अमीषा पटेल के दादा का इंदिरा गांधी से था गहरा कनेक्शन, फिक्स की थी उनके माता-पिता की शादी की डेट

अमीषा पटेल और इंदिरा गांधी की तस्वीर
Ameesha Patel Indira Gandhi Relation: एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि वह हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज के साथ वन नाइट स्टैंड कर सकती हैं। इसी बीच उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात बताई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता की शादी की डेट भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तय की थी और तो और, उनके जन्म के बाद उन्हें देखने के लिए सबसे पहले जो विजिस्टर आया था वह इंदिरा गांधी ही थीं।
अमीषा पटेल ने रणवीर इलाहाबादिया से बातचीत की। एक्ट्रेस ने इस पॉडकास्ट में बताया कि वह एक बैरिस्टर और पॉलिटिशियन रजनी पटेल की पोती हैं। अमीषा ने बताया, "मेरे दादा जी के इंदिरा गांधी से काफी करीबी संबंध थे। एक दिन मेरे दादा जी ने इंदिरा गांधी जी से पूछा था कि 'इंदिरा तुम कब फ्री हो?' उन्होंने कहा, 'रजनी, मैं 4 जुलाई को फ्री हूं।' बस, उसी दिन मेरे माता-पिता की शादी मुंबई के ताजमहल पैलेस में हुई थी।"
अमीषा ने आगे बताया, "9 जून 1975 को उनका जन्म हुआ था तो सबसे पहले बधाई देने और उन्हें देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल आई थीं।" वहीं, अमीषा ने बताया कि बचपन से ही बॉलीवुड के बड़े-बड़े दिग्गजों के बीच पली-बढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार, देव आनंद और मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन जैसे कलाकारों से वह बचपन में ही मिल चुकी थीं।
बता दें, अमीषा पटेल ने ऋतिक रोशन के साथ फिल्म 'कहो ना प्यार है' बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने 'गदर' और 'हमराज' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम करके बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। अब वह अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं।
