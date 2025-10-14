Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अमृता राव पर हुआ था काला जादू, खुद किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- मेरे साथ कुछ घटना…

Bollywood Actress: बॉलीवुड को ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि उन पर वशीकरण किया गया था।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 14, 2025

Amrita Rao big revealed says Black Magic done on me

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव का बड़ा खुलासा

Bollywood Actress Amrita Rao Big Revealed: शाहिद कपूर और अक्षय कुमार की एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन पर किसी ने 'काला जादू' या 'वशीकरण' किया था। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ घटनाओं ने उन्हें इस पर सोचने पर मजबूर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं फिल्म विवाह और 'जॉली एलएलबी 3' में नजर आ चुकी फेमस एक्ट्रेस अमृता राव की। जी हां! अमृता राव ने जो वशीकरण पर बयान दिया है उससे सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया है। लोग अलग-अलग तरह से अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

अमृता राव का काला जादू पर बड़ा खुलासा (Actress Amrita Rao Big Revealed Black Magic)

अमृता राव हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने बड़े खुलासे किए। अमृता राव ने बताया कि एक बार उनकी मुलाकात एक गुरुजी से हुई थी, उन्होंने एक्ट्रेस को आशीर्वाद दिया, लेकिन एक या दो दिन बाद उन्होंने उनकी मां से संपर्क किया और बताया कि उनकी बेटी पर किसी ने काला जादू या वशीकरण किया है।

गुरुजी की बात पर हुआ था भरोसा (Amrita Rao Lost 3 Film In Year)

अमृता राव ने आगे कहा, "मैं सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि मैं काला जादू या वशीकरण जैसी बात पर भरोसा नहीं करती थीं, अगर उस समय उन गुरु के अलावा किसी और ने बोली होती तो मैं अपनी लाइफ में कभी यकीन नहीं करती, लेकिन मैं जानती थी वह जेनुअन हैं। उन्हें कुछ भी खोने का मलाल नहीं है। कुछ पाने की इच्छा नहीं है। उन्होंने मुझे बस सच बताया उनकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझ पर काला जादू हुआ था। अभी तक मैंने दूसरी एक्ट्रेसेस से ही सुना था कि इंडस्ट्री में काला जादू होता है। हालांकि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था।" लेकिन बाद में मुझे यकीन होने लगा था। क्योंकि मेरे साथ कुछ घटना हुई थी।

एक साथ गई थी तीन बड़ी फिल्में

अमृता ने आगे बताया कि उनके साथ यह घटना तब हुई जब उन्होंने एक साथ तीन बड़ी फिल्में साइन की थीं। ये तीनों फिल्में एक बड़े बैनर की थीं, चौंकाने वाली बात यह हुई कि तीनों ही फिल्में अचानक से बंद हो गईं। जबकि मैंने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था, जब फिल्में डिब्बा बंद हो गईं, तो मुझे वह सारा पैसा लौटाना पड़ा था।" अमृता राव ने संकेत दिया कि उनके करियर में इस तरह तीन बड़ी फिल्मों का एक साथ रुक जाना शायद उस 'वशीकरण' का ही नतीजा था।

ये भी पढ़ें

‘सैयारा’ कपल अहान पांडे और अनीत पड्डा ने रिश्ता किया कन्फर्म? बर्थडे पर रोमांटिक फोटो आई सामने
बॉलीवुड
Saiyaara couple Ahaan Panday Aneet Padda confirmed their relationship

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

14 Oct 2025 12:18 pm

Published on:

14 Oct 2025 11:40 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अमृता राव पर हुआ था काला जादू, खुद किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- मेरे साथ कुछ घटना…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘सैयारा’ कपल अहान पांडे और अनीत पड्डा ने रिश्ता किया कन्फर्म? बर्थडे पर रोमांटिक फोटो आई सामने

Saiyaara couple Ahaan Panday Aneet Padda confirmed their relationship
बॉलीवुड

बॉबी देओल अब इस फिल्म में उड़ाएंगे गर्दा, आग लगा देने वाला पोस्टर रिलीज

Bobby Deol upcoming film
बॉलीवुड

कार्तिक आर्यन बने सच्चे ‘चैंपियन’! अपने करियर में जीता पहला फिल्मफेयर अवार्ड

कार्तिक आर्यन बने सच्चे 'चैंपियन'! अपने करियर में जीता पहला फिल्मफेयर अवार्ड
बॉलीवुड

99% लोग नहीं जानते होंगे संजय दत्त की ये बात, एक्ट्रेस के छुने और थप्पड़ से जुड़ा है मामला

Sanjay Dutt-Tanuja
बॉलीवुड

बिहार की मिट्टी से आया ये एक्टर, 275 फिल्में देकर बना था हिंदी सिनेमा का पहला किंग

हिंदी सिनेमा के पहले किंग (सोर्स: X)
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.