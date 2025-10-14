अमृता राव पर हुआ था काला जादू, खुद किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- मेरे साथ कुछ घटना…

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव का बड़ा खुलासा
Bollywood Actress Amrita Rao Big Revealed: शाहिद कपूर और अक्षय कुमार की एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन पर किसी ने 'काला जादू' या 'वशीकरण' किया था। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ घटनाओं ने उन्हें इस पर सोचने पर मजबूर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं फिल्म विवाह और 'जॉली एलएलबी 3' में नजर आ चुकी फेमस एक्ट्रेस अमृता राव की। जी हां! अमृता राव ने जो वशीकरण पर बयान दिया है उससे सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया है। लोग अलग-अलग तरह से अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
अमृता राव हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने बड़े खुलासे किए। अमृता राव ने बताया कि एक बार उनकी मुलाकात एक गुरुजी से हुई थी, उन्होंने एक्ट्रेस को आशीर्वाद दिया, लेकिन एक या दो दिन बाद उन्होंने उनकी मां से संपर्क किया और बताया कि उनकी बेटी पर किसी ने काला जादू या वशीकरण किया है।
अमृता राव ने आगे कहा, "मैं सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि मैं काला जादू या वशीकरण जैसी बात पर भरोसा नहीं करती थीं, अगर उस समय उन गुरु के अलावा किसी और ने बोली होती तो मैं अपनी लाइफ में कभी यकीन नहीं करती, लेकिन मैं जानती थी वह जेनुअन हैं। उन्हें कुछ भी खोने का मलाल नहीं है। कुछ पाने की इच्छा नहीं है। उन्होंने मुझे बस सच बताया उनकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझ पर काला जादू हुआ था। अभी तक मैंने दूसरी एक्ट्रेसेस से ही सुना था कि इंडस्ट्री में काला जादू होता है। हालांकि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था।" लेकिन बाद में मुझे यकीन होने लगा था। क्योंकि मेरे साथ कुछ घटना हुई थी।
अमृता ने आगे बताया कि उनके साथ यह घटना तब हुई जब उन्होंने एक साथ तीन बड़ी फिल्में साइन की थीं। ये तीनों फिल्में एक बड़े बैनर की थीं, चौंकाने वाली बात यह हुई कि तीनों ही फिल्में अचानक से बंद हो गईं। जबकि मैंने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था, जब फिल्में डिब्बा बंद हो गईं, तो मुझे वह सारा पैसा लौटाना पड़ा था।" अमृता राव ने संकेत दिया कि उनके करियर में इस तरह तीन बड़ी फिल्मों का एक साथ रुक जाना शायद उस 'वशीकरण' का ही नतीजा था।
