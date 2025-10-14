अमृता राव पर हुआ था काला जादू, खुद किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- मेरे साथ कुछ घटना…

अमृता राव ने आगे कहा, "मैं सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि मैं काला जादू या वशीकरण जैसी बात पर भरोसा नहीं करती थीं, अगर उस समय उन गुरु के अलावा किसी और ने बोली होती तो मैं अपनी लाइफ में कभी यकीन नहीं करती, लेकिन मैं जानती थी वह जेनुअन हैं। उन्हें कुछ भी खोने का मलाल नहीं है। कुछ पाने की इच्छा नहीं है। उन्होंने मुझे बस सच बताया उनकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझ पर काला जादू हुआ था। अभी तक मैंने दूसरी एक्ट्रेसेस से ही सुना था कि इंडस्ट्री में काला जादू होता है। हालांकि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था।" लेकिन बाद में मुझे यकीन होने लगा था। क्योंकि मेरे साथ कुछ घटना हुई थी।