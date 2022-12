‘अवतार: द वे ऑफ वाटर’ देखने के दौरान हुई शख्स की मौत, जानें वजह

नई दिल्लीPublished: Dec 17, 2022

Avatar 2: 2009 में आई फिल्म Avatar के सभी दीवाने है। जब से इस फिल्म का दूसरा पार्ट Avatar: The Way of Water आया है तभी से इस फिल्म के चाहने वाले सिनेमाघरों में लगातार इस फिल्म का मजा ले रहे हैं। तो वहीं फिल्म Avatar 2 को आंध्रप्रदेश में देखने के लिए पहुंचा एक शख्स अपने घर वापस कभी नहीं लौट पाया।

Avatar 2 Heart Attack

Avatar 2 'Heart Attack' : हॉलीवुड की सबसे फेमस फिल्मों में से एक है अवतार (Avatar)। अब इसका दूसरा पार्ट अवतार 2 (Avatar 2: The Way to Water) को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जा चुका है। इस फिल्म को सिनामाघरों में देखने के लिए लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तो वही फिल्म अवतार 2 को सिनेमाघर में देखने पहुंचे एक शख्स की हार्ट अटैक से मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरा मामला है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के पेद्दापुरम शहर का है जहां फिल्म देखते वक्त एक शख्स की हार्ट अटैक से जान चली गई है। इस हादसे से पूरा परिवार बेहद दुखी है। मृतक के घर पर मातम का माहौल छाया हुआ है। इस हादसे के बाद से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के पेद्दापुरम शहर में लोगों के बीच फिल्म अवतार-2 को लेकर डर फैल गया है। यहां के लोग अब फिल्म अवतार-2 को देखने में डर रहे हैं। तो वहीं मृतक के परिवार वालों के लिए यह हादसा काफी दर्दनाक भरा रहा। लक्ष्मीरेड्डी श्रीनु के परिवार में उनकी एक बेटी और एक बेटा है।