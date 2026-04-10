बॉलीवुड में करियर बनाने को लेकर छलका अनुराग कश्यप का दर्द, बोले- तमिल सिनेमा ने सुरक्षित महसूस कराया

Anurag Kashyap On Bollywood Career: हिंदी सिनेमा के चर्चित फिल्ममेकर और अभिनेता अनुराग कश्यप इन दिनों अपनी नई फिल्म 'डकैत एक प्रेम कथा' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में अहम भूमिका निभाने के साथ-साथ उन्होंने अपने करियर और इंडस्ट्री के अनुभवों को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। एक खास बातचीत में अनुराग ने साफ कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें कभी वो सुरक्षा और भरोसा नहीं दिया, जो उन्हें तेलुगु सिनेमा में महसूस हुआ। अनुराग ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।