Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन के बाद भी जारी है ‘अपने 2’ का काम, मेकर्स ने अफवाहों पर लगाया ब्रेक

Film Apne 2 Emotional Tribute To Dharmendra: धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी आने वाली फिल्म 'अपने 2' को लेकर चल रही अफवाहों पर मेकर्स ने ब्रेक लगा दिया है और प्रोड्यूसर्स ने ये साफ किया है कि फिल्म बंद नहीं हुई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 29, 2025

धर्मेंद्र के निधन के बाद भी जारी है 'अपने 2' का काम, मेकर्स ने अफवाहों पर लगाया ब्रेक

फिल्म 'अपने' (सोर्स: IMDb)

Film Apne 2 Emotional Tribute To Dharmendra: फिल्म 'अपने' साल 2007 में रिलीज हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र के साथ उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी नजर आए थे। इसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि फिल्म 'अपने' का सीक्वल जल्द ही बनने वाला है। इससे पहले फिल्म के सीक्वल ना बनने की अफवाहें भी कई बार सुनाई दी है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद अब फिल्म 'अपने 2' नहीं बनेगी।

'अपने 2' के मेकर्स ने अफवाहों पर लगाया ब्रेक

फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा ने हाल ही कहा था कि धर्मेंद्र के बिना 'अपने 2' की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में अब देओल फैमिली के फैंस के लिए एक गुडन्यूज सामने आई है, जिसमें मेकर्स ने सभी अफवाहों पर ब्रेक लगाते हुए कहा है कि 'अपने 2' की जल्द ही शूटिंग शुरू होने वाली है, जो कि धर्मेंद्र के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि होगी।

इतना ही नहीं, फिल्म प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने "अपने 2' को लेकर एक ऑफिशियल बयान में कहा, 'फिल्म 'अपने 2' को हमने बंद नहीं किया है। लोगों को इस तरह की अफवाह फैलाने से बचना चाहिए क्योंकि फिल्म पर काम जारी है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी बल्कि हमारे लिए एक इमोशनल ट्रैक भी होगी, जो 'अपने' का जुड़ाव धर्मजी से है, उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद के जरिए हमारे साथ रहेगी। ये फिल्म धरम जी के लिए एक बड़ी ट्रिब्यूट होगी।"

फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई

बता दें, फिल्म 'अपने' को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था और फिल्म देओल फैमिली के बैनर विजयेता फिल्म्स तले बनी थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म में धर्मेंद्र और उनके बेटों के साथ शिल्पा शेट्टी और कैटरीना कैफ फीमेल लीड रोल में थीं। साथ ही, किरण खेर ने सनी और बॉबी की मां का रोल प्ले किया था, जिसे दर्शकों द्वारा खुब सराहना मिली थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Published on:

29 Nov 2025 12:50 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र के निधन के बाद भी जारी है ‘अपने 2’ का काम, मेकर्स ने अफवाहों पर लगाया ब्रेक

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बिग बॉस 19’ में फिनाले से एक हफ्ते पहले हुआ डबल एविक्शन, इन 2 कंटेस्टेंट्स का पत्ता हुआ गुल

'बिग बॉस 19' में फिनाले से एक हफ्ते पहले हुआ डबल एविक्शन, इन 2 कंटेस्टेंट्स का पत्ता हुआ गुल
बॉलीवुड

स्मृति और पलाश ने इंस्टाग्राम पर किया ये काम, शादी टूटने की खबरों के बीच आया नया ट्विस्ट

Smriti Mandhana Palash Muchhal add evil eye emoji in Instagram bio fans said marriage will happen soon
बॉलीवुड

Tere Ishk Mein BO Collection day 1: ‘तेरे इश्क में’ ने पहले दिन उड़ाया गर्दा, दे सकती है ‘सैयारा’ को टक्कर!

Tere Ishk Mein BO Collection day 1: 'तेरे इश्क में' ने पहले दिन ही किया कमाल, धनुष-कृति की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस
बॉलीवुड

ईशा देओल ने 30 साल की उम्र में की थी सौतेली मां प्रकाश कौर से मुलाकात, बोलीं थी- उन्होंने मुझे…

When Esha Deol visited Dharmendra house first time she met prakash kaur then she revealed what happened
बॉलीवुड

Dharmendra Prayer Meet Inside Video: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के इनसाइड वीडियो देख आ जाएंगे आंखों में आंसू, ऐसे किया लोगों ने उन्हें याद

Dharmendra Prayer Meet Inside Video viral celebrity got emotional sunny deol not invited hema malini
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.