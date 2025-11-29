धर्मेंद्र के निधन के बाद भी जारी है ‘अपने 2’ का काम, मेकर्स ने अफवाहों पर लगाया ब्रेक

फिल्म 'अपने' (सोर्स: IMDb)
Film Apne 2 Emotional Tribute To Dharmendra: फिल्म 'अपने' साल 2007 में रिलीज हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र के साथ उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी नजर आए थे। इसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि फिल्म 'अपने' का सीक्वल जल्द ही बनने वाला है। इससे पहले फिल्म के सीक्वल ना बनने की अफवाहें भी कई बार सुनाई दी है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद अब फिल्म 'अपने 2' नहीं बनेगी।
फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा ने हाल ही कहा था कि धर्मेंद्र के बिना 'अपने 2' की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में अब देओल फैमिली के फैंस के लिए एक गुडन्यूज सामने आई है, जिसमें मेकर्स ने सभी अफवाहों पर ब्रेक लगाते हुए कहा है कि 'अपने 2' की जल्द ही शूटिंग शुरू होने वाली है, जो कि धर्मेंद्र के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि होगी।
इतना ही नहीं, फिल्म प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने "अपने 2' को लेकर एक ऑफिशियल बयान में कहा, 'फिल्म 'अपने 2' को हमने बंद नहीं किया है। लोगों को इस तरह की अफवाह फैलाने से बचना चाहिए क्योंकि फिल्म पर काम जारी है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी बल्कि हमारे लिए एक इमोशनल ट्रैक भी होगी, जो 'अपने' का जुड़ाव धर्मजी से है, उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद के जरिए हमारे साथ रहेगी। ये फिल्म धरम जी के लिए एक बड़ी ट्रिब्यूट होगी।"
बता दें, फिल्म 'अपने' को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था और फिल्म देओल फैमिली के बैनर विजयेता फिल्म्स तले बनी थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म में धर्मेंद्र और उनके बेटों के साथ शिल्पा शेट्टी और कैटरीना कैफ फीमेल लीड रोल में थीं। साथ ही, किरण खेर ने सनी और बॉबी की मां का रोल प्ले किया था, जिसे दर्शकों द्वारा खुब सराहना मिली थी।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग