धर्मेंद्र के निधन के बाद भी जारी है ‘अपने 2’ का काम, मेकर्स ने अफवाहों पर लगाया ब्रेक

Film Apne 2 Emotional Tribute To Dharmendra: फिल्म 'अपने' साल 2007 में रिलीज हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र के साथ उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी नजर आए थे। इसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि फिल्म 'अपने' का सीक्वल जल्द ही बनने वाला है। इससे पहले फिल्म के सीक्वल ना बनने की अफवाहें भी कई बार सुनाई दी है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद अब फिल्म 'अपने 2' नहीं बनेगी।