एक्टिंग छोड़ देंगे अर्जुन कपूर? क्रिप्टिक पोस्ट देखकर फैंस को लगा झटका, बोले- एंडिंग स्वीकार कर लेनी चाहिए

Arjun Kapoor Cryptic Post: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर साझा की गई एक भावुक पोस्ट है। अभिनेता की हालिया इंस्टाग्राम स्टोरी ने उनके प्रशंसकों को चिंता में डाल दिया है और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कहीं अर्जुन कपूर एक्टिंग या बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा तो नहीं कह रहे।