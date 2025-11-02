Arun Khetarpal: आज भी नाम सुनकर कांप जाता है पाक, भारतीय फौज का वो जांबाज, जिसने अकेले उड़ा दिए थे 10 पाकिस्तानी टैंक

यहां अरुण ने कमाल कर दिया। अपने सेंटुरियन टैंक (फैमागुस्ता Jx 202) से अकेले ही दुश्मन पर टूट पड़े। घायल होने के बावजूद, उन्होंने 10 पाकिस्तानी टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया। उनके साथी टैंक उड़ चुके थे, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। रेडियो पर उनके आखिरी शब्द आज भी कांपते हैं: "नहीं सर, मैं अपने टैंक को नहीं छोड़ूंगा। मेरी मेन गन अभी भी काम कर रही है, और मैं इन बास्टर्ड्स को मार गिराऊंगा!"