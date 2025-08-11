11 अगस्त 2025,

Baaghi 4: इस फिल्म में दिखेगा संजय दत्त का खूनी खेल, रूह कंपा देने वाला टीजर आउट

Baaghi 4: संजय दत्त अब विलेन के किरदार में ज्यादा प्रभावी दिखते हैं जो कि दर्शकों को भाता भी है। एक्टर की अपकमिंग धांसू फिल्म का टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 11, 2025

Baaghi 4: Sanjay Dutt
अपकमिंग फिल्म ‘बागी-4’ के टीजर का एक सीन

Baaghi 4: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म ‘बागी-4’ का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे। सोमवार को इसका टीजर रिलीज हो गया। इस बार टाइगर फिर से रॉनी के रोल में नजर आएंगे, लेकिन उनका किरदार पहले से ज्यादा गुस्सैल और बदले की आग से भरा होगा।

टीजर में एक आशिक की कहानी दिखाई गई है, जो बदला लेने निकला है। उसका सामना संजय दत्त के किरदार से होता है, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक और हिंसक दिख रहा है। टीजर में काफी एक्शन, हिंसा और खून-खराबा देखने को मिलता है।

टीजर को मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर रिलीज किया है। इसके कैप्शन में लिखा है, "बचने का कोई रास्ता नहीं। कोई रहम नहीं। खुद को संभालो, एक खूनी, हिंसक प्रेम कहानी शुरू होती है।"

एक्ट्रेस का खौफनाक अंदाज

फिल्म में दो एक्ट्रेस भी हैं जो फरसे और चाकू चलाती दिख रही हैं। पहली हैं सोनम बाजवा, जो इस फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हुए दमदार रोल में दिखाई देंगी। उन्हें भी एक्शन सीन करते देखा जा रहा है। ये दिखाता है कि वे ग्लैमर के साथ ही मारधाड़ करने में भी माहिर हैं। 'हाउसफुल-5' के बाद साजिद नाडियाडवाला के साथ ये उनकी दूसरी फिल्म है।

'बागी-4' में इस बार साजिद नाडियाडवाला मिस यूनिवर्स हरनाज संधू को लेकर आए हैं। फिल्म की वो दूसरी लीड एक्ट्रेस हैं, और वे इसमें बहुत ही खूंखार नजर आने वाली हैं। टीजर में उन्हें भी वायलेंस करते हुए देखा जा सकता है।

संजय दत्त का किरदार खतरनाक

सबसे चौंकाने वाला किरदार होगा संजय दत्त का, जो इस फिल्म में बहुत ही खतरनाक लगे हैं। एक ऐसा विलेन जो शांत और पागल दोनों हैं। उन्हें देखकर 'एनिमल' के बॉबी देओल की याद आ जाती है। कहा जा रहा है कि आपने उन्हें इस तरह के किरदार में पहले कभी नहीं देखा होगा। टीजर में उनकी परफॉर्मेंस भी रोंगटे खड़े कर देने वाली दिख रही है।

इसकी स्टोरी और स्क्रीनप्ले साजिद नाडियाडवाला ने लिखा है। ए. हर्ष इसके निर्देशक हैं। 'बागी 4' जबरदस्त एक्शन, धमाकेदार ड्रामा और अराजकता से भरी फिल्म होगी। 'बागी 4' आने वाली 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

संजय दत्त

टाइगर श्रॉफ

Upcoming Bollywood Movies

अप​कमिंग मूवी

11 Aug 2025 06:33 pm

Baaghi 4: इस फिल्म में दिखेगा संजय दत्त का खूनी खेल, रूह कंपा देने वाला टीजर आउट

