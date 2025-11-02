Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

'बाहुबली द एपिक' और 'द ताज स्टोरी' के बिच है कांटे की टक्कर, क्या ये फिल्में तोड़ पाएंगी 100 करोड़ का रिकॉर्ड

Films Releasing In Theatres This Week: 'बाहुबली द एपिक' और 'द ताज स्टोरी' के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, और कतार में कई फिल्में एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं...

2 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 02, 2025

'बाहुबली द एपिक' और 'द ताज स्टोरी' के बिच है कांटे की टक्कर, क्या ये फिल्में तोड़ पाएंगी 100 करोड़ का रिकॉर्ड, देखें

(सोर्स: @adbhuutuser)

Films Releasing In Theatres This Week: साउथ के एक्टर और सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बाहुबली द एपिक' बॉक्स ऑफिस में रिलीज हो चुकी है। बता दें कि 'बाहुबली 1' और 'बाहुबली 2' को जोड़कर मेकर्स ने 'बाहुबली द एपिक' बनाई है जिसे फैंस ने पहले दिन खूब सारा प्यार दिया।

एस एस राजामौली की इस फिल्म ने पहले ही दिन साबित कर दिखाया कि आज भी ऑडियंस को इस फिल्म का उतना ही क्रेज है। साथ ही प्रभास की इस फिल्म के साथ-साथ परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' ने भी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है। तो चलिए जानते हैं पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने अपनी धाक जमाई है?

क्या ये फिल्में तोड़ पाएंगी 100 करोड़ का रिकॉर्ड, देखें

बता दें कि परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' भी विवादों के बीच बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है पहले दिन फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन मूवी ने 1.04 करोड़ की कमाई की। रिलीज से पहले ही फिल्म पर काफी विवाद छिड़ा हुआ था। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी जहां कुछ लोगों को फिल्म अच्छी लगी तो वहीं, कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं।

आंकड़ों के अनुसार 'द ताज स्टोरी' प्रभास की 'बाहुबली द एपिक' से काफी पीछे है। Sacnilk के अनुसार, प्रभास और अनुष्का शेट्टी की 'बाहुबली द एपिक' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की। मूवी ने पहले दिन 9.25 करोड़ की धमाकेदार कमाई की। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म के रिव्यू काफी अच्छे आ रहे हैं।

मेकर्स ने जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया था, तभी से इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में काफी बज बना हुआ था। दरअसल, दिवाली से पहले 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' रीलीज हुई थी, जिसमें 'थामा' ने 100 करोड़ का आकड़ा पार कर लिया। तो वहीं 'कातारा' जो महीने के पहले हफ्ते में रीलीज हुई थी, इसने भी अपने बजट से ज्यादा की कमाई की फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई हैं।

देखें लिस्ट

फिल्मेंकुल कमाईरीलीज डेट
मास जतारा (Mass Jathara) 6.65 करोड़ रुपये21 अक्टूबर 2025
थामा (Thamma)115.90 करोड़ रुपये 21 अक्टूबर 2025
एक दीवाने की दीवानियत (Ek Deewane Ki Deewaniyat)60.65 करोड़ रुपये 21 अक्टूबर 2025
इक कुड़ी ( Ikk Kudi) 36.58 लाख31 अक्टूबर 2025
कांतारा चैप्टर 1 ( Kantara: A Legend Chapter-1) 607.05 करोड़ रुपये 2 अक्टूबर 2025

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 'थामा' और 'कांतारा चैप्टर 1' की तरह ही 'बाहुबली द एपिक' और 'द ताज स्टोरी' भी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती हैं या नहीं। इसके अलावा ऊपर दी गई लिस्ट की फिल्में कैसा प्रदर्शन करती हैं। अगर आपने अभी तक ये फिल्में नहीं देखी हैं, तो जरूर देखें।

