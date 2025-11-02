‘बाहुबली द एपिक’ और ‘द ताज स्टोरी’ के बिच है कांटे की टक्कर, क्या ये फिल्में तोड़ पाएंगी 100 करोड़ का रिकॉर्ड

बता दें कि परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' भी विवादों के बीच बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है पहले दिन फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन मूवी ने 1.04 करोड़ की कमाई की। रिलीज से पहले ही फिल्म पर काफी विवाद छिड़ा हुआ था। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी जहां कुछ लोगों को फिल्म अच्छी लगी तो वहीं, कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं।