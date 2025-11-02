एक निवाला खाने के लिए देना होगा भारी दाम, सलमान की बहन अर्पिता खान के रेस्टोरेंट मेन्यू देख उड़ जाएंगे होश

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ‘मर्सी’ में मिलने वाला ट्रफल पास्ता ऑन व्हील्स करीब 8,500 रुपए का है। वहीं, आम तौर पर यही डिश किसी बड़े रेस्टोरेंट में 500 से 1,200 रूपये के बीच मिल जाती है, और उनके हर्ब क्रस्टेड लैम्ब लोइन की कीमत 10,000 रुपये है, जबकि टेरीयाकी सैल्मन की कीमत 4,000 रुपये है और शैंपेन 2 लाख है। इतनी ज्यादा कीमत देखकर सोशल मीडिया पर मीम्स और चर्चाओं की बाढ़ आ गई है। अब देखना ये है कि अर्पिता का ये रेस्टोरेंट अपने जायके से लोगों का दिल जीतता है, या कीमतों से उन्हें दूर करता है।