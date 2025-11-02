एक निवाला खाने के लिए देना होगा भारी दाम, सलमान की बहन अर्पिता खान के रेस्टोरेंट मेन्यू देख उड़ जाएंगे होश

arpita khan Sharma (सोर्स: instagram a.)
Salman Khan Sister Arpita Khan Restaurant: सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता खान शर्मा लगातार सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल के लिए छाई रहती है। इन दिनों अर्पिता खान अपने नए लग्जरी रेस्टोरेंट ‘मर्सी (Merci)’ को लेकर खूब चर्चा में हैं। अर्पिता, जो अपनी स्टाइलिश लाइफ और परिवार से गहरे रिश्ते के लिए जानी जाती हैं, अब बिजनेस की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं।
उनका यह रेस्टोरेंट मुंबई के हाई-एंड डाइनिंग स्पॉट्स में से एक बन चुका है, लेकिन इस वक्त इसकी चर्चा स्वाद से ज्यादा खाने की कीमतों को लेकर हो रही है। कई यूजर्स ने लिखा कि 'यहां खाना नहीं, लक्जरी सर्व की जाती है,' जबकि कुछ ने मजाक में पूछा, 'क्या पास्ता के साथ गोल्ड प्लेट भी मिलती है?' कुछ लोगों ने इसे 'रिच टेस्ट' बताया तो कुछ ने 'जेब पर भारी लग्जरी' कहकर चुटकी ली।
‘मर्सी’ को केवल एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक लक्जरी फूड एक्सपीरियंस कहा जा रहा है। यहां के इंटीरियर से लेकर माहौल और सेलिब्रिटी विजिट तक सबकुछ क्लासी और एक्सक्लूसिव है। हर डिश में एक प्रीमियम टच झलकता है। लेकिन अब इस रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने लोगों को चौंका दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ‘मर्सी’ में मिलने वाला ट्रफल पास्ता ऑन व्हील्स करीब 8,500 रुपए का है। वहीं, आम तौर पर यही डिश किसी बड़े रेस्टोरेंट में 500 से 1,200 रूपये के बीच मिल जाती है, और उनके हर्ब क्रस्टेड लैम्ब लोइन की कीमत 10,000 रुपये है, जबकि टेरीयाकी सैल्मन की कीमत 4,000 रुपये है और शैंपेन 2 लाख है। इतनी ज्यादा कीमत देखकर सोशल मीडिया पर मीम्स और चर्चाओं की बाढ़ आ गई है। अब देखना ये है कि अर्पिता का ये रेस्टोरेंट अपने जायके से लोगों का दिल जीतता है, या कीमतों से उन्हें दूर करता है।
बता दें कि बॉलीवुड एक्टर और सलमान की छोटी बहन अर्पिता खान शर्मा अपने पति के वजह से हमेंशा चर्चा में रहती है, और सोशल मीडिया पर आए दिन पोस्ट शेयर करती रहती है। दरअसल, अर्पिता खान ने साल 2014 में आयुष शर्मा संग शादी की थी। अब ये कपल दो बच्चों एक बेटी और एक बेटे के पेरेंट्स बन गए हैं। भाइजान भी इस परिवार पर जान छिड़कते हैं और अर्पिता अपने भाईयों की लाडली बहन हैं।
