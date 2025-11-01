जब ऐश्वर्या को देखते हुए सलमान खान ने अभिषेक बच्चन से कहा, लो तुम्हारी मंजिल आ गई…

दरअसल, 'ढाई अक्षर प्रेम के' के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें 'कुछ ना कहो', 'उमराव जान', 'धूम 2', 'गुरु', 'सरकार राज' और रावण' जैसी फिल्में शामिल हैं। दोनों ने अप्रैल 2007 में शादी की थी और 2011 में उनकी बेटी आराध्या बच्चन का जन्म हुआ। सलमान खान रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अलावा और भी कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन को आखिरी बार 2023 में मणि रत्नम की 'पोन्नियिन सेल्वन: 2' में स्क्रीन पर देखा गया था।