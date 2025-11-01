जब ऐश्वर्या को देखते हुए सलमान खान ने अभिषेक बच्चन से कहा, लो तुम्हारी मंजिल आ गई…

'ढाई अक्षर प्रेम के' दौरान ( सोर्स: X @simr fp)
Dhai Akshar Prem Ke: बॉलीवुड में एक्टर और एक्ट्रेस के बीच केमेस्ट्री का शुरू होना कोई नई बात नहीं है। ऐसी ही एक जोड़ी थी सलमान खान और ऐश्वर्या राय की। सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रेम कहानी 2000 के दशक की शुरुआत में सबसे फेमस रिश्तों में से एक रही है।
दोनों की मुलाकात संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' (1999) के सेट पर हुई थी। इसी फिल्म के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वे करीब 3 साल तक एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे। हालांकि, साल 2002 में दोनों के रास्ते अलग हो गए और उनका ब्रेकअप हो गया।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम दिल दे चुके सनम के अलावा भी इन दोनों ने साथ में एक फिल्म में स्क्रीन शेयर की थी। उस फिल्म का नाम था 'ढाई अक्षर प्रेम के' (2000) में रीलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन राज कंवर ने किया था और इसमें ऐश्वर्या के अपोजिट अभिषेक बच्चन मेन रोल में थे। फिल्म में सलमान खान का एक छोटा लेकिन यादगार कैमियो रोल था और उसकी एक्टिंग कमाल की थी, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 'ढाई अक्षर प्रेम के' का एक सीन बहुत तेजी से वायरल हुआ है। जिसकी क्लिप में सलमान खान एक ट्रक ड्राइवर के रूप में नजर आते हैं, जबकि अभिषेक बच्चन उनके साथ बैठी होती हैं और जब ट्रक आगे बढ़ता है, तो ऐश्वर्या राय सड़क किनारे खड़ी होकर लिफ्ट मांगती दिखती हैं, लेकिन ट्रक रुके बिना आगे निकल जाता है। बाद में सलमान, अभिषेक को उनकी मंजिल पर उतारते हुए कहते हैं कि उनका 'डेस्टिनेशन आ गया होता है।'
दरअसल, 'ढाई अक्षर प्रेम के' के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें 'कुछ ना कहो', 'उमराव जान', 'धूम 2', 'गुरु', 'सरकार राज' और रावण' जैसी फिल्में शामिल हैं। दोनों ने अप्रैल 2007 में शादी की थी और 2011 में उनकी बेटी आराध्या बच्चन का जन्म हुआ। सलमान खान रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अलावा और भी कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन को आखिरी बार 2023 में मणि रत्नम की 'पोन्नियिन सेल्वन: 2' में स्क्रीन पर देखा गया था।
