पाकिस्तान सरकार का सनका माथा, मिर्ची लगी तो सलमान खान को कर दिया आतंकवादी घोषित

जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में काफी लम्बे वक्त से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। लोग बलूचिस्तान को एक अलग देश करने की सालों से मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बलूचिस्तानी सालों से इस बात का दावा करते आए हैं कि उन्हें पाकिस्तान में जबरन मिलाया गया था और केंद्र सरकार उनकी निंदा करती है। पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने से अलग नहीं करना चाहता है क्योंकि वहां बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं। इसी के चलते बलूचिस्तान का नाम हमेशा राजनीतिक विवादों में रहता है। हालांकि, सलमान खान की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि सोशल मीडिया पर बहस जारी है।