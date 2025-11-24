'बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना...' धर्मेंद्र के वो डायलॉग्स जो बन गए हैं मिसाल

दरअसल, धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने घर पर ही अंतिम सांस ली है। उनके अलविदा कहने से पहले ही उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का पोस्टर रिलीज हुआ था। जिसमें उनकी आवाज सुनाई दी। ये फिल्म अगले महीने यानी 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। साथ ही, पोस्टर में फैंस अपने फेवरेट एक्टर की आवाज सुनने के बाद जितने खुश हो रहे थे वो सभी खुशियां मातम में बदल गईं। इस बीच, आज हम आपको उनके फेमस डायलॉग्स के बारें में बताने वाले हैं, जो उनके मौत के झूठें अफवाहों के बीच वायरल होने शूरू हो गए थे। उनके फिल्मों के कुछ फेमस डायलॉग्स है, जिसे उनके फैंस आज भी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं।