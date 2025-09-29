भागलपुर अंखफोड़वा कांड के 23 साल बाद बनी थी ये फिल्म, हुआ था हंगामा-प्रदर्शन, फिर भी हुई सुपरहिट

गंगजल की कहानी साल 1980 के उस भयानक कांड पर आधारित थी, जिसमें पुलिस ने 31 अपराधियों की आंखों में तेजाब डालकर उन्हें अंधा कर दिया था। इस घटना पर काफी विवाद हुआ था और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था। कोर्ट में काफी समय तक इस मामले पर बहस की गई और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब पुलिस वालों को मुआवजा देना पड़ा था। इस कांड के 23 साल बाद फिल्म गंगाजल बनी थी जिसमें यही स्टोरी दिखाई गई थी। देश में फिल्म को लेकर काफी हंगामा हुआ था। कुछ लोगों ने फैक्ट पर खूब सवाल उठाए थे, जबकि दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छे रिव्यू मिले थे।