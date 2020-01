'द बिग बुल' का फर्स्ट पोस्टर और 'भुज' में रौबदार अंदाज में नजर आए अजय देवगन

अभिषेक बच्चन की फिल्म 'द बिग बुल' का फर्स्ट पोस्टर जारी हो गया। जिसमें अभिषेक अंधेरें में नजर आ रहे हैं। वह अंगुली को होठों पर रखे हुए बड़े ही गंभीर दिख रहे हैं। इस पोस्टर के बैकग्राउंड में लिखा है 2020 इज द ईयर ऑफ द बिग बुल...वह शख्स जो अपने सपनों को भारत को बेच दिया। फिल्म के पोस्टर को तरण आर्दश ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है।

बता दें कि अभिषेक इससे पहले भी बिजनेसमैन के रोल में नजर आ चुके है। फिल्म 'गुरू' में धीरूभाई अंबानी का किरदार निभाने वाले जूनियर बच्‍चन अब हर्षद मेहता स्‍कैम की याद दिलाएंगे जो 1990 और 2000 के बीच पूरे फाइनेंशियल मार्केट को हिलाकर रख दिया था। यह क्राइम 1992 के सिक्‍यॉरिटीज स्‍कैम में हुआ था। इसके बाद हर्षद के खिलाफ कई क्रिमिनल चार्ज लगे थे और उसे चार मामलों में दोषी ठहराया था।

#AbhishekBachchan in and as #TheBigBull: An Unreal Story... Directed by Kookie Gulati... Produced by Ajay Devgn and Anand Pandit... Co-produced by Kumar Mangat Pathak and Vikrant Sharma... Poster: pic.twitter.com/5hZ033frng