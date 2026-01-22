मैं टूट गई थी, 9 महीने का लिया ब्रेक…भूमि पेडनेकर ने बताया उनके साथ क्या हुआ था

भूमि पेडनेकर ने 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को एक इंटरव्यू दिया। इसमें भूमि ने दिल खोलकर अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि 'द रॉयल' की रिलीज के बाद जिस तरह से उनकी आलोचना हुई, उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। भूमि ने कहा, "लोग मेरी एक्टिंग पर सवाल उठा रहे थे, मुझे बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा था। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मैंने ब्रेक लेने का मन बनाया, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा क्योंकि मैं कोई ड्रामा नहीं चाहती थी।"