22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मैं टूट गई थी, 9 महीने का लिया ब्रेक…भूमि पेडनेकर ने बताया उनके साथ क्या हुआ था

Bhumi Pednekar Break On Bollywood: भूमि पेडनेकर ने खुद को लेकर बड़ा राज खोला है। उन्होंने बताया है कि वह बिना किसी को बताए इंडस्ट्री से दूर हो गई थीं और बाहर चली गई थीं। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ सब बताया...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 22, 2026

Bhumi Pednekar big revealed said I was heartbroken took a 9 month break after The Royals backlash trolling

भूमि पेडनेकर ने लिया था एक्टिंग से ब्रेक

Bhumi Pednekar Break On Bollywood: बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में शुमार भूमि पेडनेकर पिछले काफी समय से लाइमलाइट से दूर थीं। अब उन्होंने खुद इस चुप्पी को तोड़ा है और बताया है कि उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से पूरे 9 महीने का एक लंबा ब्रेक लिया था। भूमि ने यह कदम क्यों उठाया था और इस बारे में उन्होंने क्यों किसी को कुछ नहीं बताया, इसके बारे में भी भूमि ने बताया है।

भूमि ने लिया था इंडस्ट्री से ब्रेक (Bhumi Pednekar Break On Bollywood)

भूमि पेडनेकर ने 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को एक इंटरव्यू दिया। इसमें भूमि ने दिल खोलकर अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि 'द रॉयल' की रिलीज के बाद जिस तरह से उनकी आलोचना हुई, उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। भूमि ने कहा, "लोग मेरी एक्टिंग पर सवाल उठा रहे थे, मुझे बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा था। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मैंने ब्रेक लेने का मन बनाया, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा क्योंकि मैं कोई ड्रामा नहीं चाहती थी।"

ब्रेक लेने के बाद चली थीं भूमि विदेश (Bhumi Pednekar News)

इन 9 महीनों के दौरान भूमि ने पर्दे के पीछे रहकर खुद को संवारने का काम किया। उन्होंने बताया कि इस ब्रेक में उन्होंने सिर्फ फिल्में देखीं, किताबें पढ़ीं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक स्पेशल कोर्स भी पूरा किया। भूमि बोलीं, "मैं लगातार काम करके थक गई थी। मैं भूल चुकी थी कि एक इंसान के तौर पर भूमि कौन है और एक एक्टर के तौर पर मेरी पहचान क्या है। मुझे शोर से दूर होकर उन लोगों के पास जाना था जो मुझे सच का आईना दिखा सकें।"

आलोचना से टूट गई थी भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar says she took break from acting after The Royals backlash)

भूमि ने बेहद ईमानदारी से स्वीकार किया कि एक समय ऐसा भी आया जब वह खुद पर शक करने लगी थीं। उन्होंने खुद से सवाल किया कि क्या वह वाकई अच्छी एक्ट्रेस हैं? भूमि ने कहा, "आज मैं उन लोगों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी कमियां बताईं। उनकी वजह से ही मैं अपनी एक्टिंग को हल्के में लेना बंद कर पाई और खुद को दोबारा काम कर सकी"

भूमि पेडनेकर के फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि अब उनका यह 'वनवास' खत्म हो चुका है। वह एक नए जोश और तैयारी के साथ वापसी कर रही हैं। उनकी नई सीरीज ‘दलदल’ 30 जनवरी से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रही है।

ये भी पढ़ें

बिस्तर पर पानी डाल देती हैं ट्विंकल…अक्षय कुमार ने किया पत्नी को लेकर बड़ा खुलासा, बताई ये वजह
बॉलीवुड
Twinkle Khanna pours water on bed Akshay Kumar makes big revelation with big reason

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

22 Jan 2026 04:10 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मैं टूट गई थी, 9 महीने का लिया ब्रेक…भूमि पेडनेकर ने बताया उनके साथ क्या हुआ था

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रानी मुखर्जी की आंखों में आए आंसू, भारी आवाज के लिए जब मिली आलोचना, फिर दोस्त ने यूं बदल दी जिंदगी

Rani Mukherjee Gets Emotional
बॉलीवुड

Border 2 पहले दिन लाएगी बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, एडवांस बुकिंग में बिके इतने लाख टिकट

फिल्म 'Border 2'
बॉलीवुड

जब फ्लाइट में मिले 90s के सुपरहिट सॉन्ग ‘ओले-ओले…’ गाने के एक्टर और सिंगर, वीडियो हुआ वायरल

Saif Ali Khan and Abhijeet Bhattacharya Flight
बॉलीवुड

सलमान-ऐश्वर्या की पुरानी तस्वीर ने मचाया हंगामा, इस एक्ट्रेस ने शेयर की फोटोज

Tia Bhatia Shares Childhood Pictures With Salman-Aishwarya
बॉलीवुड

गोविंदा की ‘बेइज्जती’ वाले बयान पर भांजे कृष्णा ने दिया जवाब, बोले- हर किसी के समझने का तरीका…

Krushna Abhishek politely answer said i love my mama after Govinda claims he insulting me on TV
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.