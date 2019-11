फैंस ने भूमि से पूछा- क्या आप आम आदमी से शादी करेंगी, एक्ट्रेस ने ऐसा दिया जवाब, सोशल मीडिया पर मचा रहा धूम

एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'पति, पत्नी और वो' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस अपने ट्विटर हैंडल पर लोगों को रिलेशनशिप एडवाइज भी दे रही हैं। इसी बीच एक फैन ने भूमि को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। एक्ट्रेस के रिस्पांस ने उनके फैंस का दिल जीत लिया।

एक फैन ने लिखा, 'भूमि पेडनेकर, हाय ब्यूटीफुल मैम, मैं आपकी फोटो को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। आप बहुत सुंदर हो, काश आप एक सामान्य लड़की होतीं। अब आप एक सेलेब्रिटी हैं। कितना भी प्यार कर लूं लेकिन कोई चांस ही नहीं है की आप किसी नॉन सेलेब्रिटी से शादी करो। दुख होता है।'

@bhumipednekar Hi beautiful mam, I can't stay a single day without looking at your pic. You are so pretty, I wish you were a normal girl. Now you are a big celebrity. Kitna v pyar Kar lu Lekin Koi chance hi Nahi hain ki ap Koi non-celebrity se shadi Karo. Dukh hota hai