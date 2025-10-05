Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

ये फेमस एक्ट्रेस अब तक 30 बार बन चुकीं हैं मां, 58 साल पहले की थी करियर की शुरुआत

Farida Jalal: अभिनेता राजेश खन्ना के साथ डेब्यू करने वाली फरीदा जलाल अपने 58 साल के करियर में 200 से ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय कर चुकीं हैं और उन्होंने तकरीबन 30 फिल्मों में वो मां का किरदार निभा चुकी हैं।

4 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 05, 2025

Veteran Indian actress Farida Jalal

फरीदा जलाल की फोटोज। (फोटो सोर्स: X)

Farida Jalal: फिल्म इंडस्ट्री में मां के गाने हों या मां का किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियां दोनों ही हिट रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शक तो इन्हें असल में मां मानने भी लगे थे। फिर चाहे वो निरूपा रॉय (Nirupa Roy) हों या रीमा लागू दोनों को ही दर्शकों का खूब प्यार मिला। निरूपा राय ने तो अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की मां का किरदार इतनी बार निभाया था कि जब वो इस दुनिया से गईं तो फैंस ने कहा कि, अमिताभ बच्चन की दूसरी मां दुनिया से चली गईं। तो वहीं रीमा लागू ने भी मां के किरदार निभाकर जबरदस्त प्यार बटोरा। इनके अलावा भी एक और मां हैं जिन्हें फैंस ने जमकर प्यार दिया वो हैं फरीदा जलाल (Farida Jalal)।

फरीदा जलाल की फोटो। (फोटो सोर्स: X)

फरीदा जलाल का फिल्मी सफर

अपने 58 साल के करियर में 200 से ज्यादा हिट फिल्मों में काम कर चुकीं फरीदा जलाल काफी समय से फिल्म और टेलीविजन से गायब हैं। इन्हें आखिरी बार सैफ अली खान की फिल्म 'जवानी जानेमन' में देखा गया था, जिसमें इन्होंने सैफ की मां का रोल निभाया था। अब तक 30 फिल्मों में मां का किरदार निभाने वाली फरीदा जलाल के मन में एक ख्वाहिश है जो आज भी अधूरी है और वो अधूरी ख्वाहिश उनके दिल में चुभती है जिसके बारे में उन्होंने एक एक इंटरव्यू में बताया था:

उनमें अभी भी बहुत पोटेंशियल है और वो दूसरे रोल्स भी कर सकती हैं जिनकी वो आज तक राह तक रही हैं। उनके साथ के सभी अभिनेता और अभिनेत्री अलग-अलग रोल्स में नजर आ रहे हैं लेकिन उन्हें मां के रोल में टाइपकास्ट कर दिया गया है। इस बात से उन्हें गुरेज है। उन्होंने कहा, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, परेश रावल सहित ऐसे कई एक्टर्स हैं जो नेगेटिव, कॉमेडी और कई अलग के तरह के रोल निभा रहे हैं जो उन्हें कभी ऑफर नहीं हुए। यही वजह है जो वो अपने साथी कलाकारों से जलन महसूस करती हैं।

फिल्मों में 30 बार निभा चुकीं हैं मां का किरदार (Farida Jalal Played Role of a Mother 30 Times)

जैकी श्रॉफ, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, सनी देओल, बॉबी देओल, काजोल, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान और अजय देवगन सहित कई बड़े स्टार्स की मां बन चुकीं फरीदा जलाल ने अब तक कौन-कौन सी फिल्मों में मां के किरदार निभाए हैं, आइए जानते हैं:

मां के किरदारों में फरीदा जलाल की फोटोज। (फोटो सोर्स: X)

फरीदा जलाल ने अपने मां के करियर की शुरुआत साल 1992 में आई सुपरहिट फिल्म 'गर्दिश' से की थी, जिसमें उन्होंने जैकी श्रॉफ की मां का किरदार निभाया था। इसके बाद तो ये सिलसिला चल ही पड़ा। 1994 में फिल्म 'दुलारा' में गोविंदा की मां बनीं तो उसी साल आई फिल्म 'लाडला' में अनिल कपूर की भी मां बनीं। इन फिल्मों की खास बात ये थी कि ये सभी फिल्में हिट रहीं। इतना ही नहीं वो साल 1994 में आई फिल्म 'क्रांतिवीर' में नाना पाटेकर के मां के रोल में भी नजर आई थीं।

जब गर्दिश फिल्म में जैकी श्रॉफ की मां बनीं थी फरीदा जलाल। (फोटो सोर्स: X)

एक्ट्रेस जब बनीं सलमान खान की मां

इसके अलावा, साल 1995 में फिल्म 'वीरगति' में सलमान खान की सौतेली मां बनीं। इनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' रही जिसमें वो काजोल की मां बनीं थीं। फिल्म ने सफलता का सारे मुकाम छू लिए थे। इससे सभी को फायदा हुआ सभी कलाकार अपने करियर और किरदार में आगे बढ़ गए लेकिन फरीदा जलाल के लिए कुछ नहीं बदला, उन्हें इसके बाद भी मां के ही किरदार ऑफर हुए। फिर से वो साल 1996 में आईं फिल्में 'दिलजले' और 'अजय' में अजय देवगन और सनी देओल की मां के रूप में नजर आईं। साल 1997 में फिल्म 'जुदाई' में श्री देवी की मां बनीं तो फिल्म ‘जिद्दी' में रवीना टंडन की।

दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे की फोटो में फरीदा जलाल। (फोटो सोर्स: X)

इन सब के बाद फरीदा जलाल का मां का सफर रुका नहीं वो ‘दिल तो पागल है' और 'अफलातून' में अक्षय कुमार की मां बनकर नजर आईं। तो वहीं, साल 1998 में फिल्म 'जब प्यार किसी से होता है' में और 'कुछ-कुछ होता है' में शाहरुख खान की मां के रूप में दिखाई दीं। एक बार फिर साल 2000 में आई फिल्म 'दुल्हन हम ले जाएंगे' में सलमान खान की मां बनीं। फरीदा जलाल फिल्म 'क्या कहना' और 'फर्ज' सहित 6 बार प्रीति जिंटा की बन चुकी हैं और इस जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा भी है। इसके अलावा, 'बिच्छू' में बॉबी देओल की, 'तेरा जादू चल गया' में कीर्ती की, 'कुछ तुम कहो कुछ हम कहें' में फरदीन खान की और 'दीवनगी' में अक्षय खन्ना की, 'गर्व' में सलमान खान की, 'टार्जन द वंडर कार' में वत्सल सेठ की, 'बिग ब्रदर', 'जाल द ट्रैप' और 'खुदा कसम' में सनी देओल की मां बनकर नजर आ चुकी हैं। इन्हें आखिरी बार जवानी-जानेमन सैफ अली खान की मां के रूप में देखा गया था।

राजेश खन्ना के साथ की थी फिल्मी करियर की शुरुआत

फरीदा जलाल के शुरूआती दौर की एक फोटो। (फोटो सोर्स: X)

आपको बता दें, चुलबुली और मजाकिया फरीदा जलाल ने ऑनस्क्रीन अपनी संजीदा एक्टिंग से लोगों के दिल में कभी न मिटने वाली जगह बनाई है। 1963 में फरीदा जलाल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत काका यानि राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) के साथ फिल्म 'तकदीर' (Taqdeer) से की थी। इसके बाद तो जैसे फरीदा जलाल के करियर में हिट फिल्मों की झड़ी ही लग गई। इन्होंने 'मुकद्दर का सिकंदर' (Muqaddar Ka Sikandar) 'अराधना' (Aradhana), 'बॉबी' (Bobby), 'मजबूर' (Majboor) जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। हालांकि, काफी लंबे समय से वो फिल्मों से दूर हैं हो सकता है कि उन्हें कुछ अलग किरदार का इंतजार हो।

ये भी पढ़ें

2 दिन तक सड़ती रही लाश, 5 शादियों के बाद भी आखिरी वक्त घर में था अकेला, बॉलीवुड का ये खूंखार विलेन
मनोरंजन
Tragic Death Story of Bollywood Villain Mahesh Anand

Published on:

05 Oct 2025 02:55 pm

Published on: 05 Oct 2025 02:55 pm Hindi News / Entertainment / Bollywood / ये फेमस एक्ट्रेस अब तक 30 बार बन चुकीं हैं मां, 58 साल पहले की थी करियर की शुरुआत

