ये फेमस एक्ट्रेस अब तक 30 बार बन चुकीं हैं मां, 58 साल पहले की थी करियर की शुरुआत

इन सब के बाद फरीदा जलाल का मां का सफर रुका नहीं वो ‘दिल तो पागल है' और 'अफलातून' में अक्षय कुमार की मां बनकर नजर आईं। तो वहीं, साल 1998 में फिल्म 'जब प्यार किसी से होता है' में और 'कुछ-कुछ होता है' में शाहरुख खान की मां के रूप में दिखाई दीं। एक बार फिर साल 2000 में आई फिल्म 'दुल्हन हम ले जाएंगे' में सलमान खान की मां बनीं। फरीदा जलाल फिल्म 'क्या कहना' और 'फर्ज' सहित 6 बार प्रीति जिंटा की बन चुकी हैं और इस जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा भी है। इसके अलावा, 'बिच्छू' में बॉबी देओल की, 'तेरा जादू चल गया' में कीर्ती की, 'कुछ तुम कहो कुछ हम कहें' में फरदीन खान की और 'दीवनगी' में अक्षय खन्ना की, 'गर्व' में सलमान खान की, 'टार्जन द वंडर कार' में वत्सल सेठ की, 'बिग ब्रदर', 'जाल द ट्रैप' और 'खुदा कसम' में सनी देओल की मां बनकर नजर आ चुकी हैं। इन्हें आखिरी बार जवानी-जानेमन सैफ अली खान की मां के रूप में देखा गया था।