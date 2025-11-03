वर्ल्ड कप जीती बेटियां तो बॉलीवुड झूमा, किसी ने कहा- नारी शक्ति तो कोई बोला- जोर से बोलिए, हम वर्ल्ड चैंपियन हैं…

Bollywood Stars on India Winning Women World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर के दिन को सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। बीती रात वो हुआ जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर भारत ने पहली बार वुमेंस वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। इस अचीवमेंट पर सितारों ने भी जमकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिए। जिसे देखकर साफ पता चलता है कि इस जीत ने हर किसी के चेहरे पर बड़ी खुशी ला दी है।