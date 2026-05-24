कॉकरोच जनता पार्टी के हल्ले के बीच बोनी कपूर ने की PM मोदी की तारीफ, बोले- उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया

Boney Kapoor Praises PM Narendra Modi: बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर बोनी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मॉम 2’ को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। दिल्ली में आयोजित एक बुक लॉन्च इवेंट के दौरान बोनी कपूर ने देश की मौजूदा स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और सरकार के कामकाज पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भारत मजबूत नेतृत्व के हाथों में है और उन्हें भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है।