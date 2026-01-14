इस फेमस एक्ट्रेस को एनिवर्सरी पर मिला तलाक का नोटिस, पति ने बच्चों से किया अलग, छलका दर्द

सेलिना जेटली अक्सर अपने दर्द को इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। इस बार भी यही हुआ। सेलिना ने एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह 11 अक्टूबर 2025 की रात 1 बजे उन्हें अपने पड़ोसियों की मदद से ऑस्ट्रिया छोड़कर भारत भागना पड़ा। सेलिना के मुताबिक, वह अपने पति द्वारा किए जा रहे कथित दुर्व्यवहार और शोषण को अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें उनके बच्चों से अलग कर दिया गया।