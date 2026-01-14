14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

इस फेमस एक्ट्रेस को एनिवर्सरी पर मिला तलाक का नोटिस, पति ने बच्चों से किया अलग, छलका दर्द

Bollywood Actress: वो फेमस एक्ट्रेस जिनका तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने पति पर शोषण और मारपीट के आरोप लगाए थे। अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 14, 2026

Celina Jaitly says husband Peter Haag served divorce paper on 15th wedding anniversary as a gift

सेलिना जेटली ने पति के तलाक पर किया खुलासा

Bollywood Actress Celina Jaitly: इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस कही जाने वाले सेलिना जेटली एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनका तलाक। जी हा! शादी के बाद सेलिना अपने पति पीटर हाग के साथ ऑस्ट्रेलिया में बस गई थीं। उनकी शादी को लगभग 15 साल हो चुके हैं और अब कपल ने अपने प्यार भरे रिश्ते को खत्म करने का ऐलान कर दिया है।

सेलिना ने सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी के उस 'तूफान' का खुलासा किया है, जिसने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। उन्होंने अपने पति पीटर हाग पर मानसिक और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें शादी की 15वीं सालगिरह पर तोहफे के रूप में 'तलाक के पेपर्स' थमाए गए थे और उस समय वह पूरी तरह से टूट गई थीं।

सेलिना जेटली ने रात को छोड़ा था अपना घर (Bollywood Actress Celina Jaitly Divorce)

सेलिना जेटली अक्सर अपने दर्द को इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। इस बार भी यही हुआ। सेलिना ने एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह 11 अक्टूबर 2025 की रात 1 बजे उन्हें अपने पड़ोसियों की मदद से ऑस्ट्रिया छोड़कर भारत भागना पड़ा। सेलिना के मुताबिक, वह अपने पति द्वारा किए जा रहे कथित दुर्व्यवहार और शोषण को अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें उनके बच्चों से अलग कर दिया गया।

एनिवर्सरी गिफ्ट में दिए तलाक के पेपर (Celina Jaitly Domestic Violence)

सेलिना ने उस खौफनाक पल का जिक्र किया जब उनके पति ने उन्हें तलाक का नोटिस थमाया। उन्होंने लिखा, "मेरे पति मुझे कार से पास के पोस्ट ऑफिस ले गए और कहा कि वह मेरे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लेने जा रहे हैं। वहां उन्होंने मुझे तलाक के पेपर्स थमा दिए।" सेलिना का कहना है कि वह इस रिश्ते को गरिमा के साथ खत्म करना चाहती थीं ताकि बच्चों पर बुरा असर न पड़े, लेकिन उनके सामने ऐसी अपमानजनक शर्तें रखी गईं जिनका मकसद उनकी आजादी छीनना था।

सेलिना जेटली ने किया बच्चों को लेकर खुलासा (Celina Jaitly says she was served divorce notice on 15th wedding anniversary)

सेलिना का सबसे बड़ा दुख उनके तीन बेटे (विंस्टन, विराज और ऑर्थर) हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें बच्चों से बात तक नहीं करने दी जा रही है। बच्चों को डराया-धमकाया जा रहा है और उनके मन में अपनी मां के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। भारत आने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुईं हैं, उन्हें अपनी ही प्रॉपर्टी में रहने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और भारी लोन लेना पड़ा।

साल 2011 में हुई थी सेलिनी जेटली और पीटर हाग की शादी

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, सेलिना ने अब अपने पति पीटर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस (घरेलू हिंसा) का केस दर्ज कराया है और एलिमनी के रूप में 50 करोड़ रुपये की मांग की है। 2011 में एक ऑस्ट्रियाई बिजनेसमैन से शादी करने वाली सेलिना के लिए यह सफर किसी बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है। फिलहाल, सेलिना अपने बच्चों को वापस पाने और इंसाफ के लिए कानूनी जंग लड़ रही हैं।

ये भी पढ़ें

‘तौबा-तौबा’ सिंगर करण औजला ने दिया पत्नी को धोखा? गर्लफ्रेंड ने लीक किए चैट के स्क्रीनशॉट, मचा बवाल
बॉलीवुड
Tauba Tauba singer Karan Aujla cheating wife American Rapper girlfriend leak screenshort

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

14 Jan 2026 10:32 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इस फेमस एक्ट्रेस को एनिवर्सरी पर मिला तलाक का नोटिस, पति ने बच्चों से किया अलग, छलका दर्द

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ये तो मेरे लिए भी न्यूज है…श्रद्धा कपूर की शादी हुई कन्फर्म? भाई सिद्धांत ने दिया ऐसा रिएक्शन

Shraddha kapoor And Rahul
बॉलीवुड

अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप पर पहली बार मलाइका ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- वो आज भी मेरी जिंदगी का…

Malaika Arora first time broke silence on Arjun Kapoor Breakup said he is part of my life
बॉलीवुड

100-200 नहीं… बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ने 559.24 करोड़ में बेच दी अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी

Jeetenda-Tusshar Kapoor Photo
बॉलीवुड

क्रिकेटर के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल… तलाक के बाद धनश्री वर्मा-युजवेंद्र चहल एक ही शो में साथ आने वाले थे नजर?

Yuzvendra Chahal-Dhanashree Verma Controversy
बॉलीवुड

सालों की इज्जत गवा दोगे… जब पुलिस अफसर की बात सुनकर घबरा गए थे आमिर खान, तुरंत लेना पड़ा ये फैसला

Aamir Khan-Imran Khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.