इस फेमस एक्ट्रेस को एनिवर्सरी पर मिला तलाक का नोटिस, पति ने बच्चों से किया अलग, छलका दर्द

सेलिना जेटली ने पति के तलाक पर किया खुलासा
Bollywood Actress Celina Jaitly: इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस कही जाने वाले सेलिना जेटली एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनका तलाक। जी हा! शादी के बाद सेलिना अपने पति पीटर हाग के साथ ऑस्ट्रेलिया में बस गई थीं। उनकी शादी को लगभग 15 साल हो चुके हैं और अब कपल ने अपने प्यार भरे रिश्ते को खत्म करने का ऐलान कर दिया है।
सेलिना ने सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी के उस 'तूफान' का खुलासा किया है, जिसने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। उन्होंने अपने पति पीटर हाग पर मानसिक और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें शादी की 15वीं सालगिरह पर तोहफे के रूप में 'तलाक के पेपर्स' थमाए गए थे और उस समय वह पूरी तरह से टूट गई थीं।
सेलिना जेटली अक्सर अपने दर्द को इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। इस बार भी यही हुआ। सेलिना ने एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह 11 अक्टूबर 2025 की रात 1 बजे उन्हें अपने पड़ोसियों की मदद से ऑस्ट्रिया छोड़कर भारत भागना पड़ा। सेलिना के मुताबिक, वह अपने पति द्वारा किए जा रहे कथित दुर्व्यवहार और शोषण को अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें उनके बच्चों से अलग कर दिया गया।
सेलिना ने उस खौफनाक पल का जिक्र किया जब उनके पति ने उन्हें तलाक का नोटिस थमाया। उन्होंने लिखा, "मेरे पति मुझे कार से पास के पोस्ट ऑफिस ले गए और कहा कि वह मेरे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लेने जा रहे हैं। वहां उन्होंने मुझे तलाक के पेपर्स थमा दिए।" सेलिना का कहना है कि वह इस रिश्ते को गरिमा के साथ खत्म करना चाहती थीं ताकि बच्चों पर बुरा असर न पड़े, लेकिन उनके सामने ऐसी अपमानजनक शर्तें रखी गईं जिनका मकसद उनकी आजादी छीनना था।
सेलिना का सबसे बड़ा दुख उनके तीन बेटे (विंस्टन, विराज और ऑर्थर) हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें बच्चों से बात तक नहीं करने दी जा रही है। बच्चों को डराया-धमकाया जा रहा है और उनके मन में अपनी मां के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। भारत आने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुईं हैं, उन्हें अपनी ही प्रॉपर्टी में रहने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और भारी लोन लेना पड़ा।
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, सेलिना ने अब अपने पति पीटर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस (घरेलू हिंसा) का केस दर्ज कराया है और एलिमनी के रूप में 50 करोड़ रुपये की मांग की है। 2011 में एक ऑस्ट्रियाई बिजनेसमैन से शादी करने वाली सेलिना के लिए यह सफर किसी बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है। फिलहाल, सेलिना अपने बच्चों को वापस पाने और इंसाफ के लिए कानूनी जंग लड़ रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग