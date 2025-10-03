Patrika LogoSwitch to English

पिता दलेर मेहंदी को जेल में देख बेटी ने पूछा था ऐसा सवाल, रो पड़े थे सिंगर, पत्नी का दिल चीर देने वाला खुलासा

Daler Mehndi Wife Big Reveals: 'हो जाएगी बल्ले बल्ले' गाने से मशहूर हुए सिंगर दलेर मेहंदी की पत्नी ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि जब उनके पति जेल में थे तो क्या-क्या हुआ था। इस दौरान उन्होंने देवर मीका सिंह को लेकर भी बात की।

3 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 03, 2025

Daler Mehndi Wife shocking revelation jail journey said daughter asked question singer broke down in tears

दलेर मेहंदी की पत्नी ने किया खुलास

Daler Mehndi Wife Big Reveals: बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाने देने वाले सिंगर दलेर मेहंदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनकी पत्नी ने अपने यूट्यूब चैनल में बताया है कि जब दलेर मेहंदी को जेल जाना पड़ा था तो उनकी बेटी कैसे व्यवहार करती थी। परिवार का माहौल कैसा हो गया था। वहीं, इंडस्ट्री ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। उस समय कोई उनके साथ नहीं था उनके देवर मीका सिंह उस समय चट्टान की तरह परिवार के साथ खड़े थे।

जब जेल में थे दलेर मेहंदी (Daler Mehndi Wife Big Reveals Singer Jail Journey)

दलेर मेहंदी और उनके परिवार पर उस समय संकट के बादल छाए थे जब दलेर मेहंदी पर मानव तस्करी का आरोप लगा था और सिंगर ने 2 महीने जेल में बिताए थे। यह पूरा मामला साल 2003 में शुरू हुआ और 2018 में उन्हें दोषी ठहराया गया और कोर्ट ने दलेर मेहंदी को दो साल की सजा सुनाई थी। 2022 में उनकी जेल की सजा निलंबित कर दी गई और फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक इंटरव्यू में, तरन ने बताया कि इस दौरान उनके पति को करीबी सहयोगियों का सपोर्ट नहीं मिला और मनोरंजन जगत से बहुत कम लोग उनके साथ खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका परिवार उनके लिए चट्टान की तरह खड़ा रहा।

दलेर मेहंदी की पत्नी तरन ने किए खुलासे (Daler Mehndi Wife Taran)

तरन ने आगे बच्चों और पति की जर्नी पर बात करते हुए कहा, "इस घटना ने हमारे लिए बहुत कुछ बदल दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह हम सभी के लिए एक आघात है। सभी ने मुझसे कहा कि अपनी सबसे छोटी बेटी को पटियाला जेल में उनके पापा से मिलाने मत लेकर जाओ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम्हें तो उसके पिता के साथ उनके रिश्ते का अंदाजा भी नहीं है। उसे उनसे मिलना ही था। हमारी सबसे बड़ी बेटी ने कहा कि सभी को मजबूत रहना होगा, हम सब बहुत निराश थे।"

पिता को जेल में देख ऐसा था बेटी का सवाल (Daler Mehndi wife Taran recalls jail visit with children)

तरन ने आगे कहा, "जब दलेर मेहंदी को जेल में डाला गया तो उनसे मिलने के बाद, एक-एक करके हम सब रो पड़े थे, लेकिन हमारी सबसे छोटी बेटी ने एक आंसू भी नहीं बहाया था। इसके बजाय, उसने पूछा, "क्या वहां बिस्तर की चादर साफ है? क्या टॉयलेट साफ है?" और यह सब सुनकर दलेर जी रो पड़े। इस बच्ची की चेतना तो देखिए। उसे नॉन-वेज खाना बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने घर पर खाना खाने से इनकार कर दिया था।"

तरन ने बताया कि जिस दिन अपील पर फैसला आने वाले दिन था उस दिन वह गुरुद्वारे में थीं, जब उन्हें फोन आया कि उनकी सबसे छोटी बेटी स्कूल जाने से मना कर रही है और उन्होंने उससे कारण पूछा, तो बच्ची ने कहा कि उसे अपने पापा की वापसी के लिए तैयारी करनी है। तरन ने कहा कि उस दिन उन्हें अपनी बेटी से हिम्मत मिली थी, जिसे पूरा यकीन था कि उसके पिता रिहा हो जाएंगे और उस समय हमारा पूरा परिवार एक साथ था मेरे देवर मीका सिंह भी।

इंडस्ट्री ने नहीं दिया साथ

तरन ने आगे इंडस्ट्री के सपोर्ट को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि यह एक इंडस्ट्री है। यह कोई भाईचारा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री ने इस पर ध्यान भी दिया होगा कि क्या हो रहा है। इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है। सुनील शेट्टी और अहमद खान जैसे उनके कुछ दोस्त हैं और इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो दलेर से कोई दुश्मनी रखता हो।

Updated on:

03 Oct 2025 08:34 am

Published on:

03 Oct 2025 08:31 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पिता दलेर मेहंदी को जेल में देख बेटी ने पूछा था ऐसा सवाल, रो पड़े थे सिंगर, पत्नी का दिल चीर देने वाला खुलासा

