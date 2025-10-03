पिता दलेर मेहंदी को जेल में देख बेटी ने पूछा था ऐसा सवाल, रो पड़े थे सिंगर, पत्नी का दिल चीर देने वाला खुलासा

दलेर मेहंदी की पत्नी ने किया खुलास
Daler Mehndi Wife Big Reveals: बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाने देने वाले सिंगर दलेर मेहंदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनकी पत्नी ने अपने यूट्यूब चैनल में बताया है कि जब दलेर मेहंदी को जेल जाना पड़ा था तो उनकी बेटी कैसे व्यवहार करती थी। परिवार का माहौल कैसा हो गया था। वहीं, इंडस्ट्री ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। उस समय कोई उनके साथ नहीं था उनके देवर मीका सिंह उस समय चट्टान की तरह परिवार के साथ खड़े थे।
दलेर मेहंदी और उनके परिवार पर उस समय संकट के बादल छाए थे जब दलेर मेहंदी पर मानव तस्करी का आरोप लगा था और सिंगर ने 2 महीने जेल में बिताए थे। यह पूरा मामला साल 2003 में शुरू हुआ और 2018 में उन्हें दोषी ठहराया गया और कोर्ट ने दलेर मेहंदी को दो साल की सजा सुनाई थी। 2022 में उनकी जेल की सजा निलंबित कर दी गई और फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक इंटरव्यू में, तरन ने बताया कि इस दौरान उनके पति को करीबी सहयोगियों का सपोर्ट नहीं मिला और मनोरंजन जगत से बहुत कम लोग उनके साथ खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका परिवार उनके लिए चट्टान की तरह खड़ा रहा।
तरन ने आगे बच्चों और पति की जर्नी पर बात करते हुए कहा, "इस घटना ने हमारे लिए बहुत कुछ बदल दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह हम सभी के लिए एक आघात है। सभी ने मुझसे कहा कि अपनी सबसे छोटी बेटी को पटियाला जेल में उनके पापा से मिलाने मत लेकर जाओ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम्हें तो उसके पिता के साथ उनके रिश्ते का अंदाजा भी नहीं है। उसे उनसे मिलना ही था। हमारी सबसे बड़ी बेटी ने कहा कि सभी को मजबूत रहना होगा, हम सब बहुत निराश थे।"
तरन ने आगे कहा, "जब दलेर मेहंदी को जेल में डाला गया तो उनसे मिलने के बाद, एक-एक करके हम सब रो पड़े थे, लेकिन हमारी सबसे छोटी बेटी ने एक आंसू भी नहीं बहाया था। इसके बजाय, उसने पूछा, "क्या वहां बिस्तर की चादर साफ है? क्या टॉयलेट साफ है?" और यह सब सुनकर दलेर जी रो पड़े। इस बच्ची की चेतना तो देखिए। उसे नॉन-वेज खाना बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने घर पर खाना खाने से इनकार कर दिया था।"
तरन ने बताया कि जिस दिन अपील पर फैसला आने वाले दिन था उस दिन वह गुरुद्वारे में थीं, जब उन्हें फोन आया कि उनकी सबसे छोटी बेटी स्कूल जाने से मना कर रही है और उन्होंने उससे कारण पूछा, तो बच्ची ने कहा कि उसे अपने पापा की वापसी के लिए तैयारी करनी है। तरन ने कहा कि उस दिन उन्हें अपनी बेटी से हिम्मत मिली थी, जिसे पूरा यकीन था कि उसके पिता रिहा हो जाएंगे और उस समय हमारा पूरा परिवार एक साथ था मेरे देवर मीका सिंह भी।
तरन ने आगे इंडस्ट्री के सपोर्ट को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि यह एक इंडस्ट्री है। यह कोई भाईचारा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री ने इस पर ध्यान भी दिया होगा कि क्या हो रहा है। इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है। सुनील शेट्टी और अहमद खान जैसे उनके कुछ दोस्त हैं और इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो दलेर से कोई दुश्मनी रखता हो।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग