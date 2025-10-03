पिता दलेर मेहंदी को जेल में देख बेटी ने पूछा था ऐसा सवाल, रो पड़े थे सिंगर, पत्नी का दिल चीर देने वाला खुलासा

तरन ने आगे कहा, "जब दलेर मेहंदी को जेल में डाला गया तो उनसे मिलने के बाद, एक-एक करके हम सब रो पड़े थे, लेकिन हमारी सबसे छोटी बेटी ने एक आंसू भी नहीं बहाया था। इसके बजाय, उसने पूछा, "क्या वहां बिस्तर की चादर साफ है? क्या टॉयलेट साफ है?" और यह सब सुनकर दलेर जी रो पड़े। इस बच्ची की चेतना तो देखिए। उसे नॉन-वेज खाना बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने घर पर खाना खाने से इनकार कर दिया था।"



तरन ने बताया कि जिस दिन अपील पर फैसला आने वाले दिन था उस दिन वह गुरुद्वारे में थीं, जब उन्हें फोन आया कि उनकी सबसे छोटी बेटी स्कूल जाने से मना कर रही है और उन्होंने उससे कारण पूछा, तो बच्ची ने कहा कि उसे अपने पापा की वापसी के लिए तैयारी करनी है। तरन ने कहा कि उस दिन उन्हें अपनी बेटी से हिम्मत मिली थी, जिसे पूरा यकीन था कि उसके पिता रिहा हो जाएंगे और उस समय हमारा पूरा परिवार एक साथ था मेरे देवर मीका सिंह भी।