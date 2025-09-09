Sunjay Kapur की मौत के 3 महीने बाद छिड़ी बहस, करिश्मा कपूर के बच्चों ने लगाए सौतेली मां पर आरोप

Karisma Kapoor children move Delhi High Court: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स-हसबैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत 3 महीने पहले हुई थी और उनकी मौत के बाद से ही उनकी 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी पर घर में ही घमासान मचा हुआ है। अब बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे बेटी समायरा और बेटा कियान दोनों ने अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगा है। साथ ही सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर पर जालसाजी का आरोप लगाया है।