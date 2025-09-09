Sunjay Kapur की मौत के 3 महीने बाद छिड़ी बहस, करिश्मा कपूर के बच्चों ने लगाए सौतेली मां पर आरोप

Karisma Kapoor children move Delhi High Court: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स-हसबैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत 3 महीने पहले हुई थी और उनकी मौत के बाद से ही उनकी 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी पर घर में ही घमासान मचा हुआ है। अब बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे बेटी समायरा और बेटा कियान दोनों ने अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगा है। साथ ही सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर पर जालसाजी का आरोप लगाया है।
समायरा और कियान ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने 21 मार्च 2025 को बनी वसीयत को 'फर्जी' और 'संदिग्ध' बताया है। संजय कपूर के दोनों बच्चों ने कोर्ट से गुजारिश की है कि जब तक यह विवाद हल नहीं हो जाता, तब तक संजय कपूर की सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाए।
याचिका में प्रिया कपूर पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने संजय की वसीयत को करीब 7 हफ्तों तक सबसे छुपाकर रखा। करिश्मा कपूर के बच्चों ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें पिता की पूरी संपत्ति में से 20-20 प्रतिशत का हिस्सा मिलना चाहिए। इस मामले पर अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
बता दें, बिजनेसमेन संजय कपूर की मौत 12 जून को हुई थी। उन्हें इंग्लैंड में पोलो खेलते समय हार्ट अटैक आया था। इसके बाद पूरी इंडस्ट्री से लेकर बिजनेस वर्ल्ड में हंगामा मच गया था। अब उनकी मौत के बाद उनकी संपत्ति पर विवाद बढ़ता जा रहा है।