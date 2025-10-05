Dhanashree: धनश्री के नए पोस्ट से मची खलबली, चहल और समय रैना को लिया आड़े हाथों?

Dhanashree Instagram Post: धनश्री की पर्सनल लाइन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इन दिनों धनश्री राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। जहां वह हर दिन अपने और एक्स हसबैंड युजवेंद्र चहल को लेकर नए-नए खुलासे कर रही हैं, लेकिन अब स्टैंड-अप कॉमेडियन भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में समय रैना और आरजे महवश का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें समय, धनश्री वर्मा को बातों ही बातों में रोस्ट करते नजर आ रहे थे। इसके बाद समय ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ वीडियो कॉल का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने चहल को 'शुगर डैडी' बताया था। अब धनश्री ने उसी का करारा जवाब दिया है।