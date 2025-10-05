Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Dhanashree: धनश्री के नए पोस्ट से मची खलबली, चहल और समय रैना को लिया आड़े हाथों?

Dhanashree Verma: कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा अपने तलाक के बाद से चर्चा में बनी रहती हैं, जहां वह पहले चुप रहती थी अब वह लोगों की बातों के जवाब देना सीख गई हैं। धनश्री ने एक पोस्ट किया है जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 05, 2025

Dhanashree angry on samay raina post

धनश्री वर्मा, युजवेंद्र चहल और समय रैन

Dhanashree Instagram Post: धनश्री की पर्सनल लाइन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इन दिनों धनश्री राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। जहां वह हर दिन अपने और एक्स हसबैंड युजवेंद्र चहल को लेकर नए-नए खुलासे कर रही हैं, लेकिन अब स्टैंड-अप कॉमेडियन भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में समय रैना और आरजे महवश का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें समय, धनश्री वर्मा को बातों ही बातों में रोस्ट करते नजर आ रहे थे। इसके बाद समय ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ वीडियो कॉल का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने चहल को 'शुगर डैडी' बताया था। अब धनश्री ने उसी का करारा जवाब दिया है।

धनश्री ने दिया ये जवाब (Dhanashree Instagram Post)

समय रैना का पोस्ट वायरल होने के कुछ घंटों बाद धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की। हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन नेटिजन्स ने तुरंत इसे समय रैना के मजाक पर उनका जवाब मान लिया और लोग धनश्री का जवाब देखकर चौंक गए।

धनश्री ने अपने पोस्ट में पालतू कुत्ते की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की, जिस पर लिखा था, "चिंता मत करो दोस्तों, मेरी मम्मा का अच्छा समय चल रहा है।" इसके साथ ही उन्होंने 'नींबू मिर्ची' वाला जिफ लगाते हुए लिखा, "बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला।" धनश्री का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर देखते-देखते तहलका मचाने लगा।

सोशल मीडिया पर धनश्री की हो रही तारीफ (Dhanashree Yuzcendra Chahal)

धनश्री के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना है कि समय रैना को किसी के निजी मुद्दों पर इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वहीं, कुछ लोगों ने इसे मजाक में लेकर नजरअंदाज किया। कई यूजर्स ने धनश्री के हाजिर जवाब और आत्मविश्वास की तारीफ भी की है। एक यूजर ने लिखा, "वाह धना बहुत खूब।" दूसरे ने लिखा, "धनश्री शानदार।"

राइज एंड फॉल में आ रही है धनश्री नजर

धनश्री वर्मा इन दिनों ओटीटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रही हैं और लगातार वह चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं। इससे पहले क्रिकेटर युजवेंद्र चहल भी एक इंटरव्यू में अपनी शादी के बारे में कई बातें बता चुके हैं। यह विवाद अब और भी गरमाता जा रहा है, और देखना होगा कि यह कहां जाकर खत्म होता है।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dhanashree: धनश्री के नए पोस्ट से मची खलबली, चहल और समय रैना को लिया आड़े हाथों?

