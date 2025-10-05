इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने शादी के बाद अपनाया हिंदू धर्म और बदला नाम, सर्जरी के बाद बदल चुका है चेहरा!

शबनम उर्फ सुरभि को अब पहचानना काफी मुश्किल है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने चेहरे पर कुछ बदलाव करवाए हैं, शायद होठों की सर्जरी या फिलर्स, जिससे उनका चेहरा काफी अलग लगता है। वहीं, एक्ट्रेस के काम की बात करें तो, शबनम ने एक्टिंग छोड़ दी है और अब वह स्टैंडअप कॉमेडी करती हैं। उन्होंने अपने एक शो में बताया था कि शादी के बाद उनसे कहा गया था कि अब काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पैसा है। लेकिन उन्होंने अपने लिए एक नया रास्ता चुना और अब स्टेज पर हंसाती हैं।