इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने शादी के बाद अपनाया हिंदू धर्म और बदला नाम, सर्जरी के बाद बदल चुका है चेहरा!

फेमस एक्ट्रेस मुस्लिम से बनीं हिंदू
Muslim Actress Converted to Hindu: टीवी के फेमस सीरियल 'कुबूल है' में शिरीन बनकर दिलों में छा जाने वाली एक्ट्रेस शबनम सैयद इंडस्ट्री से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। उन्हें लंबे समय से टीवी स्क्रीन पर नहीं देखा गया है। आखिर वह कहां हैं और क्या कर रही हैं? कोई नहीं जानता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शबनम सैयद अब मुस्लिम से हिंदू बन चुकी हैं। उन्होंने हिंदू बिजनेसमैन से शादी की थी जिसके बाद उन्होंने अपना नाम और धर्म सब बदल लिया था।
एक्ट्रेस शबनम सैयद ने साल 2011 में गुजराती बिजनेसमैन सौरभ वंजारा से शादी की थी। दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। उनकी शादी हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। जिसके बाद उन्होंने अपना नाम शबनम सैयद से बदलकर सुरभि सौरभ वंजारा रख लिया। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया था। कि उनके ससुराल वालों ने उनका नाम बदला था।
'टेली चक्कर' को दिए एक इंटरव्यू में सुरभि ने बताया था कि उनके ससुराल में बहू का नाम बदलने की परंपरा है, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर सुरभि वंजारा रख लिया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पति के माता-पिता सौरभ के लिए सुरभि नाम की लड़की ढूंढने का मजाक करते थे, जो आखिरकार सच हो गया।
शबनम उर्फ सुरभि को अब पहचानना काफी मुश्किल है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने चेहरे पर कुछ बदलाव करवाए हैं, शायद होठों की सर्जरी या फिलर्स, जिससे उनका चेहरा काफी अलग लगता है। वहीं, एक्ट्रेस के काम की बात करें तो, शबनम ने एक्टिंग छोड़ दी है और अब वह स्टैंडअप कॉमेडी करती हैं। उन्होंने अपने एक शो में बताया था कि शादी के बाद उनसे कहा गया था कि अब काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पैसा है। लेकिन उन्होंने अपने लिए एक नया रास्ता चुना और अब स्टेज पर हंसाती हैं।
एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम बायो में खुद को 'रिबेल बहू, बिजी, थकी हुई हाउसवाइफ, फनी स्टैंडअप कॉमेडियन' लिखा है। यह साफ है कि शबनम सैयद ने अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया है, जहां वह अपनी शर्तों पर जी रही हैं और लोगों को हंसा रही हैं।
