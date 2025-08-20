धनश्री- चहल के तलाक को आज पूरे हुए 6 महीने, अब डांसर को सताता है ये डर, बोलीं- कब कौन उठकर…

Dhanashree Big Revealed Yuzvendra Chahal Divorce: कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का प्यार और तलाक दोनों इस समय चर्चा में हैं। कपल ने अपनी 5 साल की शादी को खत्म कर जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। कोई नहीं जानता कि आखिर दोनों के बीच कब और कैसे दूरिया आईं कि बात तलाक तक पहुंच गई। हाल ही में युजवेंद्र चहल ने अपने तलाक और सुसाइड को लेकर बात की थी। अब धनश्री ने अपने रिश्ते और तलाक वाले दिन कोर्ट में क्या हुआ था सब बताया है। जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है।
युजवेंद्र चहल ने कुछ दिनों पहले बताया था कि तलाक के बाद वह डिप्रेशन में चले गए थे। यहां तक की उन्होंने आत्हत्या करने का भी मन बना लिया था। अब धनश्री ने भी अपने तलाक और युजवेंद्र चहल को लेकर 'ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' के पॉडकास्ट में खुलकर बात की है। धनश्री ने बताया कि 20 मार्च जिस दिन तलाक का फैसला आने वाला था ठीक उससे पहले वह कोर्टरूम में खूब रोने लगी थीं।
धनश्री ने कहा, “मुझे आज भी याद है जब मैं वहां खड़ी थी और फैसला सुनाया जाने वाला था। हम मेंटली तैयार थे, लेकिन जब यह हो रहा था, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं सबके सामने चीखने लगी थी। मैं उस समय खूब रोई थी। मैं बयां भी नहीं कर सकती कि उस समय मैं कैसा और क्या महसूस कर रही थी। तलाक के दौरान मैं बस रोती जा रहीं थी और चिल्लाती जा रहीं। जबकि चहल पहले ही कोर्ट से बाहर चले गए थे।”
धनश्री ने तलाक वाले दिन युजवेंद्र चहल की टी-शर्ट जिस पर लिखा था 'Be Your Own Sugar Daddy’ उसे लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, “लोग आपको ही दोषी ठहराएंगे... हम सभी जानते थे कि लोग इसके लिए मुझे ही दोष देंगे" मैंने इस मामले पर कभी कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं इस मामले में समझदारी से काम लेना चाहती थीं। मैंने पब्लिक का ध्यान खींचने वाले बचकाने बयान देने के बजाय सूझबूझ को चुना। साथ ही मैं कभी भी न अपने और न ही चहल के परिवार के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहतीं, इसीलिए मैंने इस तरह के विवादों से दूर रहना ही बेहतर समझा, लेकिन कभी-कभी चीजें सामने लानी जरूरी होती है।”