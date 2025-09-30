‘चहल को मैंने धोखा देते पकड़ा…’ धनश्री ने किया सबसे बड़ा खुलासा, बताया शादी के 2 महीने बाद क्या हुआ था?

धनश्री और युजवेंद्र चहल की तस्वीरें
Dhanashree React On Cricketer Yuzvendra Chahal Divorce: कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनो रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रही हैं। इसमें उन्होंने कई बार अपने और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को लेकर बात की है, लेकिन आज उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि उनका और चहल का तलाक किन परिस्थितियों में हुआ था आखिर क्यों उन्होंने अपने उस रिश्ते का अंत किया, जो उनके लिए सब कुछ था। धनश्री ने बताया कि चहल ने उन्हें धोखा दिया था और शादी के महज 2 महीने बाद ही ये सब हुआ था। तब ही उन्होंने सोच लिया था कि ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा।
धनश्री ने MX प्लेयर के शो 'राइज एंड फॉल' में अपने और पूर्व पति, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के रिश्ते पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्हें शादी के पहले साल में ही समझ आ गया था कि उनका यह रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा। ऐसे में शो से एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें उनकी को-कंटेस्टेंट कुब्रा सैत धनश्री से पूछती हैं कि उन्हें कब महसूस हुआ कि शादी नहीं चल पाएगी? धनश्री ने जवाब देते हुए कहा, "शादी के सिर्फ दो महीने बाद ही पहले ही साल, मैंने चहल को धोखा देते हुए पकड़ लिया था।” धनश्री ने आगे बहुत हल्की आवाज में बोला कि दूसरे महीने में उन्हें पता चल गया था कि युजवेंद्र और उनकी शादी नहीं चल पाएगी। धनश्री के इन इल्जामों को सुनकर कुब्रा सैत भी हैरान रह गईं।
यह पहली बार नहीं है जब धनश्री ने इस शो पर अपनी शादी के बारे में बात की है। इससे पहले उन्होंने अपने तलाक और 60 करोड़ रुपये की एलिमनी लेने की अफवाहों पर भी सफाई दी थी। धनश्री ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया था और कहा था कि उनका तलाक आपसी सहमति से हुआ है। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने चहल से किसी भी तरह की एलिमनी नहीं ली है। उनका कहना था कि लोग सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा चहल की इज्जत बनाए रखी है।
बता दें, धनश्री से जब शो में शादी के समय के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया था कि हम चार साल तक शादीशुदा थे, उससे पहले हमने 6-7 महीने डेट किया था। बता दें, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की मुलाकात 2020 के लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन डांस क्लासेस के जरिए हुई थी। दिसंबर 2020 में उन्होंने गुड़गांव में शादी कर ली थी और फिर इसी साल 2025 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया।
