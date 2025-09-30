‘चहल को मैंने धोखा देते पकड़ा…’ धनश्री ने किया सबसे बड़ा खुलासा, बताया शादी के 2 महीने बाद क्या हुआ था?

धनश्री ने MX प्लेयर के शो 'राइज एंड फॉल' में अपने और पूर्व पति, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के रिश्ते पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्हें शादी के पहले साल में ही समझ आ गया था कि उनका यह रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा। ऐसे में शो से एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें उनकी को-कंटेस्टेंट कुब्रा सैत धनश्री से पूछती हैं कि उन्हें कब महसूस हुआ कि शादी नहीं चल पाएगी? धनश्री ने जवाब देते हुए कहा, "शादी के सिर्फ दो महीने बाद ही पहले ही साल, मैंने चहल को धोखा देते हुए पकड़ लिया था।” धनश्री ने आगे बहुत हल्की आवाज में बोला कि दूसरे महीने में उन्हें पता चल गया था कि युजवेंद्र और उनकी शादी नहीं चल पाएगी। धनश्री के इन इल्जामों को सुनकर कुब्रा सैत भी हैरान रह गईं।