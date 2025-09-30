Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘चहल को मैंने धोखा देते पकड़ा…’ धनश्री ने किया सबसे बड़ा खुलासा, बताया शादी के 2 महीने बाद क्या हुआ था?

Dhanashree React On Cricketer Yuzvendra Chahal: चहल और धनश्री के तलाक को लगभग 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब धनश्री ने असली वजह बताई है कि आखिर उनके प्यार ने कैसे उन्हें धोखा दिया था, ऐसे में हर कोई वीडियो देखकर चौंक रहा है।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 30, 2025

Dhanashree cheating allegations on yuzvendra chahal

धनश्री और युजवेंद्र चहल की तस्वीरें

Dhanashree React On Cricketer Yuzvendra Chahal Divorce: कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनो रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रही हैं। इसमें उन्होंने कई बार अपने और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को लेकर बात की है, लेकिन आज उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि उनका और चहल का तलाक किन परिस्थितियों में हुआ था आखिर क्यों उन्होंने अपने उस रिश्ते का अंत किया, जो उनके लिए सब कुछ था। धनश्री ने बताया कि चहल ने उन्हें धोखा दिया था और शादी के महज 2 महीने बाद ही ये सब हुआ था। तब ही उन्होंने सोच लिया था कि ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा।

धनश्री को चहल ने दिया था धोखा (Dhanashree React On Cricketer Yuzvendra Chahal)

धनश्री ने MX प्लेयर के शो 'राइज एंड फॉल' में अपने और पूर्व पति, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के रिश्ते पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्हें शादी के पहले साल में ही समझ आ गया था कि उनका यह रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा। ऐसे में शो से एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें उनकी को-कंटेस्टेंट कुब्रा सैत धनश्री से पूछती हैं कि उन्हें कब महसूस हुआ कि शादी नहीं चल पाएगी? धनश्री ने जवाब देते हुए कहा, "शादी के सिर्फ दो महीने बाद ही पहले ही साल, मैंने चहल को धोखा देते हुए पकड़ लिया था।” धनश्री ने आगे बहुत हल्की आवाज में बोला कि दूसरे महीने में उन्हें पता चल गया था कि युजवेंद्र और उनकी शादी नहीं चल पाएगी। धनश्री के इन इल्जामों को सुनकर कुब्रा सैत भी हैरान रह गईं।

धनश्री और युजवेंद्र चहल की तस्वीर (Photo Source- X)

धनश्री ने किया शादी और तलाक को लेकर बड़ा खुलासा (Dhanashree Yuzvendra Chahal Divorce)

यह पहली बार नहीं है जब धनश्री ने इस शो पर अपनी शादी के बारे में बात की है। इससे पहले उन्होंने अपने तलाक और 60 करोड़ रुपये की एलिमनी लेने की अफवाहों पर भी सफाई दी थी। धनश्री ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया था और कहा था कि उनका तलाक आपसी सहमति से हुआ है। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने चहल से किसी भी तरह की एलिमनी नहीं ली है। उनका कहना था कि लोग सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा चहल की इज्जत बनाए रखी है।

ये भी पढ़ें

फेमस सिंगर Rajvir Jawanda की हालत नाजुक, एक्सीडेंट के बाद आया था हार्ट अटैक, वेंटिलेटर पर रखे गए
बॉलीवुड

संबंधित खबरें

Yami Gautam ने 'Haq' पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- एक आर्टिस्ट के लिए जो चीज मायने रखती है वो है...

Yami Gautam ने ‘Haq’ पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- एक आर्टिस्ट के लिए जो चीज मायने रखती है वो है…

18 साल बाद फिर इमरान हाशमी आएंगे गैंगस्टर लुक में, 'आवारापन 2' का सिक्वल हुआ अनाउंस

18 साल बाद फिर Emraan Hashmi आएंगे गैंगस्टर लुक में, ‘आवारापन 2’ का सिक्वल हुआ अनाउंस

रोती हुई लड़की की ऐश्वर्या ने पोछे आंसू, दिल पर रखा हाथ, वीडियों आया सामने

रोती हुई लड़की के ऐश्वर्या ने पोछे आंसू, दिल पर रखा हाथ, वीडियो आया सामने

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सक्सेस के बाद, अब रावण दहन करते नजर आएंगे Bobby Deol

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की सक्सेस के बाद, अब रावण दहन करते नजर आएंगे बॉबी देओल

Yashwant Sardeshpande Dies

Yashwant Sardeshpande Dies: फेमस एक्टर का हार्ट अटैक से निधन, 2 दिन पहले किया था दशहरा कार्यक्रम का उद्घाटन

रोमांटिक हीरो के बाद अब एक्शन करते नजर आएंगे, 'Saiyaara' फेम एक्टर अहान पांडे?

रोमांटिक हीरो के बाद अब एक्शन करते नजर आएंगे, ‘Saiyaara’ फेम एक्टर अहान पांडे?

Bhagalpur Ankhphodwa Kaand

भागलपुर अंखफोड़वा कांड के 23 साल बाद बनी थी ये फिल्म, हुआ था हंगामा-प्रदर्शन, फिर भी हुई सुपरहिट

1973 Film Bobby

17 साल का लड़का और 14 साल की लड़की, इस फिल्म ने दिखाई थी किशोरावस्था के प्यार की सच्ची कहानी

तलाक-डिप्रेशन और ड्रग्स ने इस सुपरस्टार को किया था बर्बाद, 9 साल बाद इंडस्ट्री में एंट्री कर तोड़े सारे रिकॉर्ड

धनश्री- चहल का शादी के 4 साल बाद हुआ तलाक (Dhanashree Video Viral Rise And Fall Show)

बता दें, धनश्री से जब शो में शादी के समय के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया था कि हम चार साल तक शादीशुदा थे, उससे पहले हमने 6-7 महीने डेट किया था। बता दें, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की मुलाकात 2020 के लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन डांस क्लासेस के जरिए हुई थी। दिसंबर 2020 में उन्होंने गुड़गांव में शादी कर ली थी और फिर इसी साल 2025 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया।

ये भी पढ़ें

भागलपुर अंखफोड़वा कांड के 23 साल बाद बनी थी ये फिल्म, हुआ था हंगामा-प्रदर्शन, फिर भी हुई सुपरहिट
बॉलीवुड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

30 Sept 2025 08:15 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘चहल को मैंने धोखा देते पकड़ा…’ धनश्री ने किया सबसे बड़ा खुलासा, बताया शादी के 2 महीने बाद क्या हुआ था?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Yami Gautam ने ‘Haq’ पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- एक आर्टिस्ट के लिए जो चीज मायने रखती है वो है…

Yami Gautam ने 'Haq' पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- एक आर्टिस्ट के लिए जो चीज मायने रखती है वो है...
बॉलीवुड

18 साल बाद फिर Emraan Hashmi आएंगे गैंगस्टर लुक में, ‘आवारापन 2’ का सिक्वल हुआ अनाउंस

18 साल बाद फिर इमरान हाशमी आएंगे गैंगस्टर लुक में, 'आवारापन 2' का सिक्वल हुआ अनाउंस
बॉलीवुड

रोती हुई लड़की के ऐश्वर्या ने पोछे आंसू, दिल पर रखा हाथ, वीडियो आया सामने

रोती हुई लड़की की ऐश्वर्या ने पोछे आंसू, दिल पर रखा हाथ, वीडियों आया सामने
बॉलीवुड

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की सक्सेस के बाद, अब रावण दहन करते नजर आएंगे बॉबी देओल

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सक्सेस के बाद, अब रावण दहन करते नजर आएंगे Bobby Deol
बॉलीवुड

Yashwant Sardeshpande Dies: फेमस एक्टर का हार्ट अटैक से निधन, 2 दिन पहले किया था दशहरा कार्यक्रम का उद्घाटन

Yashwant Sardeshpande Dies
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.