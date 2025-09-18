Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

तलाक के 7 महीने बाद धनश्री का चहल के लिए छलका दर्द, बोलीं- टूटकर करती थी उससे प्यार

Dhanashree React On Yuzvendra Chahal Divorce: धनश्री ने एक बार फिर युजवेंद्र चहल संग तलाक पर अपने दिल की बात की है। जिसे सुनकर फैंस भी हैरान हो रहे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 18, 2025

Dhanashree expressed her pain for Yuzvendra Chahal
धनश्री और युजवेंद्र चहल की एक्स से ली गई तस्वीर

Dhanashree Yuzvendra Chahal Divorce: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के बाद पहली बार धनश्री का दर्द बाहर आया है। उन्होंने अपने और चहल के रिश्ते पर खुलकर बात की है। चहल और धनश्री ने साल 2020 में शादी की थी और 5 साल बाद अलग हो गए। दोनों के तलाक की जब खबर आई तो हर कोई हैरान रह गया था, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। अब खुद धनश्री ने इसकी वजह बताई है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास काफी कुछ है कहने को लेकर मैं हमेशा चुप रही, पर अब नहीं। क्योंकि चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होता। साथ ही धनश्री ने बताया कि मैंने उस इंसान से टूटकर प्यार किया था।

धनश्री ने बताया तलाक का असली कारण (Dhanashree React On Yuzvendra Chahal Divorce)

धनश्री पर अक्सर तलाक के बाद एक गोल्ड डिगर होने के इल्जाम लगते रहे, लेकिन वह चुप रहीं। धनश्री इन दिनों रिएलिटी शो राइस एंड फॉल में नजर आ रही है। वहीं धनश्री ने नयनदीप से दिल की बात करते हुए कहा, “मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मुझे अपनी सच्चाई पता है। मेरे लोगों को, मेरी पूरी इंडस्ट्री, यहां तक कि उसकी पूरी इंडस्ट्री को भी सच्चाई पता है। तो फिर मैं उन आम लोगों के सामने खुद को सही क्यों ठहराती रहूं जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूं?”

धनश्री और युजवेंद्र चहल की तस्वीर (Photo Source- X)

धनश्री ने जरूरतों को लेकर की बात

धनश्री ने आगे अपने और एक्स हस्बैंड युजवेंद्र चहल के बीच मुंबई जाने वाली बातों का भी जिक्र किया। धनश्री बोलीं, “जब दो लोग काम कर रहे होते हैं तो उनकी अपनी-अपनी जरूरतें होती हैं। वह ज्यादातर समय घर से बाहर रहते थे। ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ समय कैसे बिताएंगे? यही वजह है कि मैंने ट्रैवल करना शुरू किया। साथ ही परिवार को भी वक्त देना जरूरी होता है। इतने कम समय में सबकुछ बैलेंस करना आसान नहीं है।”

धनश्री और युजवेंद्र चहल की तस्वीर (Photo Source- X)

धनश्री करती हैं आज भी चहल का सम्मान

धनश्री से जब पूछा गया कि उन्हें कब एहसास हुआ कि उनकी शादी आगे नहीं चल सकती, तो धनश्री ने बड़ी ईमानदारी से कहा, “मेरे लिए वह इंसान एक समय में मेरा सबकुछ था। मैंने उसे टूटकर प्यार किया था और मेरे मन में उसके लिए हमेशा सम्मान रहा है। मैं इसे आगे भी बरकरार रखना चाहती हूं। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि चुप रहना आपके खिलाफ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। मैं आज खुश हूं और बेहद ज्यादा खुश हूं।"

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तलाक के 7 महीने बाद धनश्री का चहल के लिए छलका दर्द, बोलीं- टूटकर करती थी उससे प्यार

