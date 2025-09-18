तलाक के 7 महीने बाद धनश्री का चहल के लिए छलका दर्द, बोलीं- टूटकर करती थी उससे प्यार

Dhanashree Yuzvendra Chahal Divorce: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के बाद पहली बार धनश्री का दर्द बाहर आया है। उन्होंने अपने और चहल के रिश्ते पर खुलकर बात की है। चहल और धनश्री ने साल 2020 में शादी की थी और 5 साल बाद अलग हो गए। दोनों के तलाक की जब खबर आई तो हर कोई हैरान रह गया था, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। अब खुद धनश्री ने इसकी वजह बताई है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास काफी कुछ है कहने को लेकर मैं हमेशा चुप रही, पर अब नहीं। क्योंकि चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होता। साथ ही धनश्री ने बताया कि मैंने उस इंसान से टूटकर प्यार किया था।