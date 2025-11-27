‘धर्मेंद्र ठीक हो रहे थे…’ अंतिम पल को याद करते हुए अनिल शर्मा ने सुनाया ये किस्सा

Anil Sharma On Dharmendra Final Moment: 'ही-मैन' धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया, जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमें में है। उनके जाने के बाद उनके आखिरी पलों को लेकर अब कई किस्से सामने आ रहे हैं। गदर फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा जिनका देओल परिवार से एक लंबा और गहरा नाता रहा है। हाल ही में अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के अंतिम दिनों और उनकी सेहत में आ रहे सुधार के पलों को याद किया है, जिसने सभी को उम्मीद से भर दिया था।