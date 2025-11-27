‘धर्मेंद्र ठीक हो रहे थे…’ अंतिम पल को याद करते हुए अनिल शर्मा ने सुनाया ये किस्सा

अनिल शर्मा और धर्मेंद्र (सोर्स: X @Dharmendra)
Anil Sharma On Dharmendra Final Moment: 'ही-मैन' धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया, जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमें में है। उनके जाने के बाद उनके आखिरी पलों को लेकर अब कई किस्से सामने आ रहे हैं। गदर फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा जिनका देओल परिवार से एक लंबा और गहरा नाता रहा है। हाल ही में अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के अंतिम दिनों और उनकी सेहत में आ रहे सुधार के पलों को याद किया है, जिसने सभी को उम्मीद से भर दिया था।
विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने बताया कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब वो धर्मेंद्र से उनके घर मिलने के लिए गए, तो उनमें रिकवरी के अच्छे संकेत दिख रहे थे। अनिल शर्मा ने कहा, "मैं उनके घर गया था। तब उनकी हालत में सुधार नजर आ रहा था। वो कभी अपनी आंखें खोल रहे थे तो कभी अपने हाथ भी हिला रहे थे। वो ठीक हो रहे थे और इस पर डॉक्टर ने कहा धर्मेंद्र बहुत स्ट्रॉग आदमी हैं।"
इसके आगे उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने परिवारवालों को पूरा भरोसा दिलाया था कि धरमजी ठीक हो जाएंगे और अस्पताल में सभी को ऐसा ही लग रहा था। वहीं E Times से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अभिनेत्री मुमताज को धर्मेंद्र से मिलने की अनुमती नहीं थी क्योंकि उस समय वो वेंटिलेटर पर थे।
दरअसल, अनिल शर्मा और धर्मेंद्र का रिश्ता दशकों पुराना है। अनिल शर्मा ने सबसे पहले धर्मेंद्र को 1987 की फिल्म 'हुकूमत' में डायरेक्ट किया था। इसके बाद उन्होंने 'एलान-ए-जंग', 'फरिश्ते' और 'तहलका' जैसी कई बड़ी फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया। इतना ही नहीं, अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल की ब्लॉकबस्टर 'गदर: एक प्रेम कथा' का भी निर्देशन किया था और 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई', 'सिंह साब द ग्रेट' और 'गदर 2' जैसी हिट फिल्मों में सनी को डायरेक्ट किया।
