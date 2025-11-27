Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धर्मेंद्र ठीक हो रहे थे…’ अंतिम पल को याद करते हुए अनिल शर्मा ने सुनाया ये किस्सा

Anil Sharma On Dharmendra Final Moment: अनिल शर्मा ने धरमजी के अंतिम पल को याद करते हुए एक भावुक किस्सा सुनाया। जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उस कठिन समय में भी धरमजी की हिम्मत ने…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 27, 2025

"धरमजी ठीक हो रहे थे..." अंतिम पल को याद करते हुए अनिल शर्मा ने सुनाया ये किस्सा

अनिल शर्मा और धर्मेंद्र (सोर्स: X @Dharmendra)

Anil Sharma On Dharmendra Final Moment: 'ही-मैन' धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया, जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमें में है। उनके जाने के बाद उनके आखिरी पलों को लेकर अब कई किस्से सामने आ रहे हैं। गदर फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा जिनका देओल परिवार से एक लंबा और गहरा नाता रहा है। हाल ही में अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के अंतिम दिनों और उनकी सेहत में आ रहे सुधार के पलों को याद किया है, जिसने सभी को उम्मीद से भर दिया था।

अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद

विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने बताया कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब वो धर्मेंद्र से उनके घर मिलने के लिए गए, तो उनमें रिकवरी के अच्छे संकेत दिख रहे थे। अनिल शर्मा ने कहा, "मैं उनके घर गया था। तब उनकी हालत में सुधार नजर आ रहा था। वो कभी अपनी आंखें खोल रहे थे तो कभी अपने हाथ भी हिला रहे थे। वो ठीक हो रहे थे और इस पर डॉक्टर ने कहा धर्मेंद्र बहुत स्ट्रॉग आदमी हैं।"

इसके आगे उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने परिवारवालों को पूरा भरोसा दिलाया था कि धरमजी ठीक हो जाएंगे और अस्पताल में सभी को ऐसा ही लग रहा था। वहीं E Times से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अभिनेत्री मुमताज को धर्मेंद्र से मिलने की अनुमती नहीं थी क्योंकि उस समय वो वेंटिलेटर पर थे।

अनिल शर्मा और धर्मेंद्र का रिश्ता

दरअसल, अनिल शर्मा और धर्मेंद्र का रिश्ता दशकों पुराना है। अनिल शर्मा ने सबसे पहले धर्मेंद्र को 1987 की फिल्म 'हुकूमत' में डायरेक्ट किया था। इसके बाद उन्होंने 'एलान-ए-जंग', 'फरिश्ते' और 'तहलका' जैसी कई बड़ी फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया। इतना ही नहीं, अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल की ब्लॉकबस्टर 'गदर: एक प्रेम कथा' का भी निर्देशन किया था और 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई', 'सिंह साब द ग्रेट' और 'गदर 2' जैसी हिट फिल्मों में सनी को डायरेक्ट किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

धर्मेंद्र

Updated on:

27 Nov 2025 03:00 pm

Published on:

27 Nov 2025 02:51 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धर्मेंद्र ठीक हो रहे थे…’ अंतिम पल को याद करते हुए अनिल शर्मा ने सुनाया ये किस्सा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र

पलाश मुच्छल के हॉस्पिटल में एडमिट होने की असली वजह आई सामने, डॉक्टर ने कहा- उन्हें हार्ट अटैक नहीं…

Palash Muchhal doctor big revealed said not heart attack he had stress after delay wedding with Smriti Mandhana
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन के 72 घंटे बाद हेमा मालिनी का छलका दर्द, लिखा- वो मेरे लिए सब कुछ थे…

Hema Malini heartbroken post 3 days after husband Dharmendra Death said he was everything to me
बॉलीवुड

बिग बॉस 19 में इन 3 कंटेस्टेंट पर लटकी एलिमिनेशन की तलवार, वोटिंग से मची खलबली

बिग बॉस 19 में इन 3 कंटेस्टेंट पर लटकी एलिमिनेशन की तलवार, वोटिंग से मची खलबली
बॉलीवुड

Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट की तारीख, लोकेशन और टाइमिंग आई सामने, देखें वीडियो

Dharmendra prayer meet date venue and timing all details here in hindi watch video
बॉलीवुड

अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा की जिंदगी में प्यार ने दी दस्तक, नए बॉयफ्रेंड संग आई नजर

Malaika Arora fallen love after arjun kapoor breakup video viral with New beau people said harsh mehta
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.