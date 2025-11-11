Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

धर्म परिवर्तन पर धर्मेंद्र ने दिया था ये बड़ा बयान, कहा- मैं वो इंसान नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए…

Dharmendra and Hema Malini: हेमा मालिनी से शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने पर धर्मेंद्र ने एक बार ऐसा बड़ा बयान दिया था। जो अभी काफी चर्चा में बनी है…

2 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 11, 2025

धर्म परिवर्तन पर धर्मेंद्र ने दिया था ये बड़ा बयान, कहा- मैं वो इंसान नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए...

धर्मेंद्र और हेमा (सोर्स: X #DharmendraDeol)

Dharmendra and Hema Malini: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और 'ही-मैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र इन दिनों स्वास्थ्य कारणों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। 89 वर्षीय अभिनेता काफी समय से बीमार चल रहे हैं। सोमवार को यह खबर सामने आई थी कि उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और उनकी हालत नाजुक है। फिलहाल, सनी देओल और धर्मेंद्र की टीम ने बताया कि, उनकी स्थिति स्थिर है और वो डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं। टीम ने आश्वासन दिया है स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी नया अपडेट आने पर तुरंत शेयर किया जाएगा और जब तक ऑफिशियल जानकारी ना मिले, तब तक आप किसी भी तथ्य पर भरोसा ना करें।

मैं वो इंसान नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए…

एक्टर धर्मेंद्र की बात करें तो उनका निजी जीवन हमेशा से चर्चा में रहा है। उन्होंने दो शादियां की थीं। उनकी पहली शादी साल 1954 में प्रकाश कौर से हुई थी, जब वे मात्र 19 साल के थे। इस शादी से उन्हें चार बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल। बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में 70-80 दशक में धर्मेंद्र का नाम अभिनेत्री हेमा मालिनी से जुड़ने लगा। दोनों ने साल 1980 में विवाह किया।

उस वक्त ये चर्चा थी कि हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया था। ये अफवाह उस समय खूब सुर्खियां मे थीं, लेकिन बाद में धर्मेंद्र ने इसपर खुलकर अपनी बात रखी और अपने एक टूक जवाब से सबकी बोलती बंद कर दी थी।

धर्मेंद्र ने साल 2004 में आउटलुक को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, 'मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म बदल ले और अफवाहें तो उड़ती रहती है, लोग बातें बनाते है।' बता दें, आज भी खंडाला वाले फार्महाउस में धर्मेंद्र, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी एक साथ रहते हैं।

