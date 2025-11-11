धर्म परिवर्तन पर धर्मेंद्र ने दिया था ये बड़ा बयान, कहा- मैं वो इंसान नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए...

Dharmendra and Hema Malini: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और 'ही-मैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र इन दिनों स्वास्थ्य कारणों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। 89 वर्षीय अभिनेता काफी समय से बीमार चल रहे हैं। सोमवार को यह खबर सामने आई थी कि उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और उनकी हालत नाजुक है। फिलहाल, सनी देओल और धर्मेंद्र की टीम ने बताया कि, उनकी स्थिति स्थिर है और वो डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं। टीम ने आश्वासन दिया है स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी नया अपडेट आने पर तुरंत शेयर किया जाएगा और जब तक ऑफिशियल जानकारी ना मिले, तब तक आप किसी भी तथ्य पर भरोसा ना करें।