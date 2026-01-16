‘इक्कीस’ में धर्मेंद्र को कास्ट करें या नही? संकोच में थी टीम, लगा था अब उनका कोई महत्व नहीं रहा…

Dharmendra Cast In Ikkis: बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था। उनके निधन के बाद इंडस्ट्री के लिए वह सोमवार को दिन एक काला दिन बन गया था। पूरा देओल परिवार और उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी अब तक इस बड़े दर्द से निकल नहीं पाए हैं। वहीं,धर्मेंद्र का सपना था कि वह जब दुनिया से अलविदा कहें तो काम करते रहे और हुआ भी कुछ ऐसा ही धर्मेंद्र का जब निधन हुआ वह फिल्म इक्कीस की शूटिंग पूरी करके ही हटे थे और जब वह फिल्म कर रहे थे तो भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी।