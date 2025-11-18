Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने 8 साल पहले नसबंदी पर दिया था ये बयान, बेटे बॉबी भी हो गए थे शर्म से लाल, देखें वीडियो

Dharmendra News: धर्मेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने नसबंदी पर बात की है। उन्होंने जो कहा उससे उनके बेटे बॉबी देओल को भी शर्म आ गई और वह हंसने लगे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 18, 2025

Dharmendra witty statement on Nasbandi

धर्मेंद्र ने नसबंदी पर दिया था बयान

Dharmendra News: सुपरस्टार धर्मेंद्र की हालत को लेकर पूरा देश प्रार्थना कर रहा है, लोग चाहते हैं कि उनके फेवरेट एक्टर जल्द ठीक हो जाए और शानदार कमबैक करें। ऐसे में खबर है कि एक्टर का अगले महीने 8 दिसंबर को धूमधाम से बर्थडे मनाया जाएगा। वहीं, जब से एक्टर की तबीयत खराब हुई है वह लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उनके कई वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। ऐसे में उनका एक 8 साल पुराना बयान सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। जो उन्होंने नसबंदी पर दिया था।

धर्मेंद्र ने नसबंदी पर दिया था बयान (Dharmendra On Nasbandi)

धर्मेंद्र का जो वीडियो वायरल हो रहा है वह साल 2017 का है जब वह एक्टर-डायरेक्टर श्रेयस तलपड़े की फिल्म 'पोस्टर बॉयज' का ट्रेलर लॉन्च इवेंट पहुंचे थे। यह फिल्म नसबंदी के विषय पर आधारित थी और इसमें सनी देओल और बॉबी देओल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। धर्मेंद्र इस इवेंट में अपने बेटों की फिल्म को प्रमोट करने के लिए आए थे।

धर्मेंद्र ने उसी इवेंट में नसबंदी पर बात की थी। धर्मेंद्र ने नसबंदी पर कहा था, "मेरी नसबंदी तो कुतरत भी नहीं कर सकी! यह सुनकर उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल शर्म से लाल हो गए थे, क्योंकि दोनों उस समय उन्हीं के साथ में बैठे हुए थे।

"नसबंदी-शराबबंदी नहीं हो फिल्म में" (Dharmendra News)

धर्मेंद्र यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे श्रेयस तलपड़े को मजाक में सलाह देते हुए कहा, "खैर फिल्म के लिए करवानी पड़ती है भाई। तलपड़े अच्छा बच्चा है। मुझसे मिलता रहता है। मैं तो तलपड़े से कहता हूं यार कोई ऐसी अच्छी कहानियां ढूंढ, जिसमें नसबंदी ना हो। कुछ और बंदी हो। नसबंदी, शराबबंदी, ये सब मत करना। कुछ ऐसी बंदी करो, जिसकी बंदी करने से तकलीफ न हो। बंद करके रख दो बस।" धर्मेंद्र के इस बयान पर एक बार फिर लोग कमेंट कर रहे हैं और उन्हें पूरे देश का फेवरेट हीरो बता रहे हैं।

वो एक्टर जो करता था अपने सुपरस्टार पिता से नफरत, वजह का किया खुलासा, अब बचपन की फोटो हुई वायरल
बॉलीवुड
Jaaved Jaaferi hated father superstar Jagdeep actor married top Pakistani actress now big reveals on life

bollywod news

Bollywood

धर्मेन्द्र

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

18 Nov 2025 03:43 pm

