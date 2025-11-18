धर्मेंद्र ने 8 साल पहले नसबंदी पर दिया था ये बयान, बेटे बॉबी भी हो गए थे शर्म से लाल, देखें वीडियो

धर्मेंद्र यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे श्रेयस तलपड़े को मजाक में सलाह देते हुए कहा, "खैर फिल्म के लिए करवानी पड़ती है भाई। तलपड़े अच्छा बच्चा है। मुझसे मिलता रहता है। मैं तो तलपड़े से कहता हूं यार कोई ऐसी अच्छी कहानियां ढूंढ, जिसमें नसबंदी ना हो। कुछ और बंदी हो। नसबंदी, शराबबंदी, ये सब मत करना। कुछ ऐसी बंदी करो, जिसकी बंदी करने से तकलीफ न हो। बंद करके रख दो बस।" धर्मेंद्र के इस बयान पर एक बार फिर लोग कमेंट कर रहे हैं और उन्हें पूरे देश का फेवरेट हीरो बता रहे हैं।